陳意涵的自然派保養哲學：皺紋是靠好幾百次的笑容累積而成，不用總想著除掉它！

生完寶寶的陳意涵，除了運動魔人形象，社群網路上也總是沒在怕的曬出素顏照，分享一些古靈精怪的奇特想法，這次出席保養品牌活動，不改以往直率本色，大方跟我們分享自己的保養哲學，還有成為母親之後在體態與思想上有什麼不一樣的改變。

皺紋是靠好幾百次的笑容累積而成，不用總想著除掉它！

身為大眼女孩的一員，問陳意涵是否會很擔心眼周的細紋跑出來？她回說：「很多廣告都會把女明星的細紋、眼袋修掉，我覺得超奇怪的，我個人比較走Discovery風格，像國家地理雜誌的人物照那樣！」「想想我們要笑幾百次、累積30幾年才會有那些皺紋，這都是很珍貴的生命印記，為什麼要想著除掉它們呢！」

所以，她不會特別抹眼周保養品，但對眼周的卸妝倒是很仔細，尤其是睫毛膏，「以前我的睫毛很濃密，但因為卸妝卸太大力，睫毛折損的很嚴重，擦再多睫毛增長液也救不回來。」現在她一定會先用化妝棉輕壓眼周，等彩妝融化，再用棉花棒仔細的將睫毛一根根清乾淨。

<卸妝愛用>NOESA光子淨顏乳萃

某次看到報導說這罐能”洗掉十年化學殘留物”，陳意涵自己太好奇了，親自衝到櫃上買來試，一用就愛上它的植萃精油味，「很天然的感覺，洗久了肌膚真的變光滑，擦保養品也一下就能吸收，俗話不是說卸妝做好保養完成一半，這罐讓我保養更省力，用完之後又再度回購。」

靠「八肢瑜珈+5點吃晚餐」練出細腰

現在最自豪的部位，答案意外是”腰跟腹”，「很多女生生完都在哀嚎找不到腹肌」，想拼一口氣，陳意涵開始練瑜珈，練得還是比較有挑戰性的”八肢瑜珈”，「每天5點半出門、搭公車去上6點的課，連續4個多月，一週練五次，現在我的腰比之前還瘦，還練出腹肌來！」因為要早起，陳意涵睡覺時間也跟著提早，晚餐會在下午5點前吃完，然後練完瑜伽才吃早餐，等於將空腹時間拉長，給身體更多消耗熱量的時間。

認真的呼吸，也能瘦小腹

瑜珈也很強調呼吸的練習，將注意力放在腹部，不論吸、吐氣都要動到腹部肌群，陳意涵說：「這不僅能提升新陳代謝，某方面來說也是一種腹部運動。」網路上就有很多人分享，一天花15分鐘好好呼吸，連續2周下來可讓小腹瘦1吋。就算不是為了瘦身，「算算一天24小時，我們每分每秒都在呼吸，好好的呼吸能將身體好好打開，肩頸痠痛、偏頭痛這些毛病也能靠好好的呼吸改善。」

認真做每一件事，會越活越快樂

專注力也是瑜珈帶給陳意涵的新課題，「仔細想想我們會分心、大多都是在想不快樂、令自己感到煩惱的事。」學著專注當下，有意識的做每一件事，自然而然也會快樂，「之前就看過一則報導說『最快樂的人，就是活在當下的人』」。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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