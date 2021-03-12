趕走眼周浮腫的「正確按摩手法」大公開！加碼分享2021眼霜推薦

年紀、乾燥和紫外線，加上熬夜、工作壓力、頻繁上妝卸妝，都是導致肌膚生成細紋，和越來越暗沈的原因，尤其是眼周皮膚薄，只要有一點點小紋路，會讓你瞬間看起來老十歲，當然，老化是無可避免的，但對於愛美的女生來說，趁年輕選擇適合的眼部保養產品，能延緩老化的問題，就像許多女星都強調，勤擦眼霜是她們的減齡秘訣。

為什麼要提早保養眼周呢？根據統計，每人每天平均眨眼兩萬次以上，每次眨眼會牽動眼周 22 條肌肉，而眼周肌膚厚度約僅有一般臉部肌膚的 1/4 薄，再加上平時過度用眼，若沒有好好保養，眼周肌膚的膠原蛋白及彈性纖維會快速流失，造成細紋、暗沉與黑眼圈等問題，在視覺年齡上會更顯老態！

但別以為只要把眼霜塗抹上去就好，若是手法錯誤，再貴的眼霜也是枉然，可以將眼周分為3個部位，第一是眼下的倒三角區域，這裏容易有黑眼圈、細紋；第二是眼下連結到鼻子兩側，也就是眼袋、淚溝部位；再來是眼尾，可能是會有下垂、鬆弛或魚尾紋困擾，想要看起來不顯老，要把這些部位照顧好，可以參考以下按摩方法，能幫助吸收還能減緩眼部疲勞。

擦完眼霜之後，用指腹從眼頭順著下眼皮滑動到眼尾太陽穴的位置，接著輕輕提拉做按摩，並重複數次，記住方向都是從眼頭到太陽穴，可以幫助眼尾肌膚緊實上提，改善暗沈及細紋，最後用指腹輕輕點拍，讓眼霜徹底吸收，別忘了還要按摩眼周穴道，一個是睛明穴，在眼頭和鼻根之間的凹陷處，另一個是攢竹穴，在眉毛內側凹陷處。

眼霜新品推薦：

理膚寶水 B5 彈潤修復眼霜

理膚寶水推出全新 B5 彈潤修復眼霜，含有高濃度維生素原 B5和積雪草苷，具備修復與舒緩功能，搭配高／低分子玻尿酸，可幫助鎖住水分，澎潤眼周肌膚，具有滑順絲綢質地，好吸收不粘膩，能幫助眼周肌膚恢復彈性。

IPSA 淨化歸0前導眼部精萃

IPSA推出了眼部專用的前導-淨化歸0前導眼部精萃，是人氣消水腫精華的新成員，不同於厚重的眼霜難吸收，有著透明如果凍般的質地，卻有如霜狀的溫潤感，先厚敷再搭配按摩，能排除眼下累積已久的疲憊，泡泡眼及黑眼圈也能全面改善。

在3月購買指定商品就送魚骨形狀的按摩棒，雙頭設計能精準按壓穴點，同時能冰鎮浮腫雙眼。組合包含淨化歸0前導精萃、淨化歸0前導眼部精萃、淨化歸0前導精萃9ml、角質發光液30ml、ME自律循環液 30ml 以及零浮腫大眼棒。

嬌蘭 皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃

繼皇家蜂王乳雙導精華之後，2021年，法國嬌蘭推出全新「皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃」，還特別打造了黃金冰滴按摩儀，有冰鎮舒緩的效果，還可以360度零死角的將精華液輕點按摩於眼周，解決眼周的浮腫，讓眼周肌膚色調看起來更為均勻，打造明亮、緊緻雙眼。