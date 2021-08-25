不求凍齡，只求老得很漂亮！蘇慧倫「永遠像30歲」的7個防腐駐顏術大公開

年齡50歲、配上目前頂多看起來30+的外貌狀態，蘇慧倫絕對是凍齡強者，以下幫大家整理出蘇慧倫曾分享過的保養方式和秘訣，女孩請參考！

2020推出新專輯《面面》宣布回歸，許多人看到蘇慧倫的第一反應就是：「妳怎麼都沒有變？」以她的年齡50歲、配上目前的外貌狀態，確實蠻不可思議的，難怪之前網友票選凍齡女星，蘇慧倫成點名率最高的代表。以下幫大家整理出蘇慧倫曾分享過的保養方式和秘訣。

溫開水泡蜂蜜，最愛的養顏食補

搜尋蘇慧倫的保養方式，幾乎所有報導都會提到溫蜂蜜水，她透露自己每天早上都會空腹喝一杯500 C.C的溫開水泡蜂蜜，可以退火、保護腸胃、促進蠕動，同時，蜂蜜也有抗氧化的效果，加上蜂蜜水對喉嚨好，身為歌手的她大力推荐。不過，營養師也建議一般人一天不宜超過5公克的蜂蜜量（約一茶匙），畢竟蜂蜜也是有熱量的。

保養前，先花時間觀察肌膚

很多人保養每天都是一模一樣的步驟，即使擦好擦滿，卻不一定是肌膚真正需要的，蘇慧倫透露保養前一定會先花時間觀察肌膚，「用眼睛看、用手去觸摸感覺肌膚當下的狀態，缺水補水、過敏需要修護時，就選用修護精華。」「缺什麼補什麼」才是保養有效的關鍵。

擦精華液、乳霜前，一定要讓肌膚先充滿水份

隨著年齡增加，肌膚越來越乾燥，蘇慧倫表示：「當肌膚偏乾時，我會用雙倍的化妝水或柔膚露用量擦在肌膚上、用掌心輕輕按壓、將水份補入肌膚、直到膚觸回復柔嫩，甚至是從視覺上就感覺肌膚充滿水份，我才會開始後續的步驟。」打底打好之後再擦精華液或乳霜，肌膚才能真正吸收。反之，如果不等肌膚保濕好，就貿然擦上層層商品，再貴的精華液和乳霜也不能發揮功效。

保持身材的關鍵字「適量」

從出道至今，身材幾乎沒變過，體重一直維持在45～48公斤之間，蘇慧倫自豪「從沒減過肥」，引起不少人好奇她的飲食原則是什麼，她除了透露自己平時少吃澱粉和碳水化合物，也曾在採訪中曾提到一個關鍵字，那就是「適量」。不要覺得那些食物好、營養就瘋狂吃，要記得再好的食物、吃太多都會造成負擔。

不求凍齡，只求老得很漂亮

以蘇慧倫的狀態，知道她真實年齡的人絕對會大吃一驚，不過她本人卻對「凍齡」兩字很無感，她曾在接受其他媒體採訪時說到：「真的沒有永遠的凍齡或不會老，我只想讓自己老得很漂亮。」哪天被拍到不如以往的照片，也希望大家不要用「崩壞」一字，「用這個字好傷人喔！這都不過是隨著時間，產生的自然變化。」

低潮用「打電動Me Time」來紓壓

不管你的身分如何轉換，母親、妻子⋯⋯蘇慧倫提醒每天都應該保留幾分鐘給自己，做自己享受、放鬆的事，排解不開心、低潮的情緒。問到她自已的「Me Time」都做那些事？蘇慧倫笑說：「我有時候打電動（手遊）就打1個小時，或是看書、運動，我不太追劇，因為追劇追到劇情高時，心情還是會跟著起伏，Me Time我想要的是徹底的放空、不動腦、不想要想任何事。」

年輕愉快的內心

最後，蘇慧倫還分享一個青春心法，「我一直相信心裡想什麼，外表看起來就會是那個樣子，請讓自己永遠保持年輕愉快的心。」當然該做的事還是要堅持著做，「例如那些會提振自己的運動、音樂、善良、幽默⋯⋯」

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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