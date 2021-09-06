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淘美麗美妝保養

希望不要嚇到你！51歲張庭大方公開卸妝　美豔變清秀驚艷網友：卸完沒有任何變化

文 : NOWnews今日新聞

張庭是90年代電視劇花旦，2010年與林瑞陽修成正果，婚後育有1女1子，夫妻倆2013年在大陸創立美妝保養品牌，業績紅不讓，她去年在抖音替自家商品帶貨，一晚創下10億台幣驚人銷售額，更曾脫口「家裡都是錢」，引發熱議。堪稱美魔女的張庭，近日大方在鏡頭前卸妝，事前提醒網友做好心理準備，「希望不要嚇到你！」

▲張庭美魔女形象鮮明。（圖／張庭微博）
▲張庭（左一）、林瑞陽（中）靠微商化妝品事業累積上億身家。（圖／張庭微博）

今年51歲的張庭，凍齡美貌為人津津樂道，上月26日她在微博上傳一支卸妝影片，開頭就先打預防針，「希望不要嚇到你，我要卸妝啦」，說完豪邁挖了卸妝膏往臉上抹，隨後用卸妝棉把眼妝、口紅全卸掉，完成後輕拍幾下臉頰說：「哇！嚇到你了嗎？妝卸得好乾淨啊！」

▲張庭卸妝前先打預防針。（圖／張庭微博）
▲▼張庭紀錄卸妝過程。（圖／張庭微博）

比對卸妝前後的張庭，五官只是從美豔變回清秀，素顏的她，一雙大眼依舊水汪汪，膚質吹彈可破，硬要挑剔也只有眉毛較稀疏，網友看完影片驚訝直呼：「凍齡就是這樣嗎」、「卸完沒有任何變化」、「不用化妝就很美」、「還是那麼年輕」、「這就是傳說中的美女吧」！（編輯：楊穎軒）

▲▼張庭卸妝後模樣。（圖／張庭微博）

關於卸妝，《姊妹淘》曾為大家報導紅翻日本的5大人氣款保濕卸妝膏大評比！並且為愛美的大家整理，不想一直長痘痘該有的保養、卸妝習慣！希望可以跟張庭一樣擁有凍齡好膚質，不用化妝就很美！

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