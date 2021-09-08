40歲單親媽逆齡比美25歲女演員！《上流謊言》韓女星為戲落髮　曝光最清涼造型

韓劇《High Class上流謊言》講述生活在韓國上層0.1%女性們完美的生活，及其背後隱藏的謊言和偽善，撕開上流社會假面。日前導演崔秉吉、主演群曹如晶、金志秀、河俊、朴世珍、孔賢珠出席記者會，劇中飾演上流社會單親媽的曹如晶，為戲落髮；剛滿25歲的朴世珍也出演媽媽，2者對比完全看不出年齡差距。

曹如晶劇中飾演勝訴率100％的律師、上流社會單親媽媽，她透露這次為劇中角色，剪了一頭俐落的「破格短髮」，堪稱是她演藝生涯最清涼造型，她形容：「當我苦惱該如何表現角色時，造型組就向我提議剪短髮，角色的形象立刻有了畫面，我之前一直想為作品大膽『變髮』，這是從沒展現過的面貌，此次新造型我很喜歡。」

金志秀飾演國際學校的實際掌權者，和曹如晶明爭暗鬥，她形容這次角色：「就是反派，是一個似乎擁有了全部但卻內心空虛，像個空殼的女子。」她也透露一直很想和曹如晶演戲，能夠如願覺得很開心。曹如晶則回憶和金志秀鬥爭戲碼，「事前不需要特別討論，她很會帶領氣氛，讓兩人吵架畫面感覺特別帥氣！」

現年25歲的朴世珍，劇中居然飾演年輕媽媽，談到如何揣摩母親角色，她坦言：「一開始接到劇本很高興，但因為不了解母愛，拍攝前每天都覺得自己無法勝任角色。」後來她向媽媽討教，請母親講解角色給她聽，「我以前從來不和家人分享劇本內容的，這次則是不停問媽媽問題，慢慢的理解了娜允這個角色，也逐漸瞭解了媽媽。」《High Class上流謊言》9月7日每週二、三 上午10點在愛奇藝國際站、friDay影音播出。

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