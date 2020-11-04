「製造愛愛空間，從氣氛開始著手」　喚醒情慾的關鍵密碼：燈光、音樂、香味

文／朱瓊茹 性福導師

性愛之所以令人著魔，是因為讓人有滿足感與幸福感。只是一旦交往久了，兩人的性愛場景單一不變而過程老是離不開親親、摸摸、啪啪啪的循環模式，就會少了激情的火花。為了擺脫會讓人打哈欠又無趣的環境與形式，請問性福導師，在情慾的世界裡還能玩出什麼花樣？

根據我們的調查，在性愛日常裡，排名第一的地點就是「臥室床上」，其原因就是夠隱私、方便、舒適。但遺憾的是，太過熟悉的環境就無法令人產生新鮮感，久而久之對性就會有了倦怠感。相反的，如果偶爾更換性愛地點、變更環境佈置與營造性感氣氛，將能提高感官上的刺激，因而喚醒想做愛的心情，享受許多意想不到的愉悅體驗。其實，懂得利用空間情調絕對是開啟美好性愛的重要樞紐。

以下我來揭露幾個重點，讓你的性愛具有創意與多變性，如果你還沒嘗試過，趕快筆記，好好規劃一下，下次給他意想不到的驚喜，讓每一場性愛秀都能光芒四射，high翻兩人的情慾世界。

・離開臥室的床，隨心所欲地玩遍每個角落

試著離開固定的環境，就像情慾電影裡最吸引觀眾眼球，著迷的戲碼，不外乎就是從床上外移到沙發、桌上、靠著牆、鋪著地毯的地上、浴室、客廳、廚房等，往往能讓人體驗感官上的刺激與新鮮感，光想到這樣的畫面，性慾就能從冰點升到沸點。你是不是迫不及待的也想要趕快試試？