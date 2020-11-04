在閨蜜男友的床上沈淪(2)

這是我第三次去日本，卻是第一次踏入沖繩這個沿海的小城市。

方卿租了間小旅館的海景情趣套房，套房裡只有一個雙人床，卻有很多鏡子，天花板上、床邊、玄關處，方卿說他是因為這些鏡子才決定租這價錢不菲的房間，我把行李放在一旁，用疑惑的眼神看他，他拉著我的手，來到這間房間最大的鏡子前面，雙手環著我的腰，下巴抵住我的肩膀，笑著說道，「你不覺得如果我們在這裡做，會很有意思嗎？」

我失笑，輕打他的手臂，「怎麼你不管做什麼，都想到那個地方去？」

他歪頭，在我的脖子邊落下一個吻，舌頭還輕輕舔著我纖瘦的鎖骨，「男人本來就是用下半身思考的動物，你不知道嗎？」

他的氣息讓我的頸項癢癢的，我缩了縮脖子，推開他的頭，「不要這樣，這樣我會很想要的，我們先去吃飯吧，我肚子好餓！」

方卿是一個很完美的男人，帥氣又多金，180公分的身高，75公斤的標準體重，因為喜歡各種球類運動，所以有著很吸引人的肌肉曲線，當然，並非那種我討厭的肌肉男。方卿不笑的時候給人很冷酷的感覺，穿著西裝時筆挺的樣子符合他律師精明嚴肅的形象，笑起來卻像是個富有活力的陽光大男孩，眼神清澈得彷彿不參雜一絲雜質，純淨透明。

但表面看起來很禁慾的他，卻是個S，我深深愛上他在床上狂野的模樣。

吃完午餐之後，我跟他說我想到美麗海水族館走走，他也笑笑答應了，我們就好像一對來沖繩觀光的情侶一樣，手牽著手，嬉笑玩鬧個不停，期間他好幾次低垂著頭迴避我快速地發著訊息，或者跟我說他想要去衛生間卻去了好久，我也不以為然，對這一切我都只回以明媚的笑容。