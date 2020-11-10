男人絲毫沒有察覺女人內心亂七八糟的心思，只是焰氣高張。

「那妳為什麼不等我接電話！」男人牙關迸出怒吼，雙臂一張，將她堵在牆上，「有人道別是打這種未接來電嗎？！妳在搞什麼？！」

他的怒氣延燒到她身上，她一愣，霎時引發她沉積已久不甘的怒火，先前的慌張與興奮被怒焰焚燒殆盡，她吼回去：「別跟我大小聲！你沒資格！你是我的誰？」

聽見最後一句話，男人像是被人踩到了地雷，眼眸噴射出火光，按著她的後腦，唇隨即堵上她的嘴，深吻帶著嚙咬。

她撇頭掙扎著，「嗯……不……」推不開他，她更加火腦。這男人也懂得用蠻力了？可惡！

「啊！」她一聲吃痛，看見自己咬破了她的唇，他才滿意地停下動作，「妳這沒耐性的女人！等我接電話會死嗎？我幾個月前出車禍，躺在病床上一個月，後來出院腳傷未癒，行動不便，來不及通知妳，妳就給我搞消失，妳就這麼急著想要離開我？！」

他爆發式的一連串說完，轟得她腦袋嗡嗡作響。「車……禍？」

「廢話！不然妳以為我為什麼突然消失？」他煩躁地抓著她的手腕，大步朝公寓的方向去。「我是妳的誰？不如今晚，我們就來好好確認彼此的身分。妳說的對，之前的關係太模糊了，導致我要聯絡妳都困難，我現在決定改變相處模式與聯繫模式……」