在閨蜜男友的床上沈淪(3)

我羞恥地垂下首，「還不都是你，我剛剛都快睡著了呢！」

他一手撥弄著我的花蕊，另一隻手則隔著我的小背心，揉弄著我的胸部，「沒有經過主人的同意，小母狗怎麼可以自己睡著了呢？」他靠近我，伸舌頭舔了舔我的耳廓，「我這樣做，小母狗有比較清醒了嗎？」

我感覺到他胯下的熾熱緊緊地貼著我的腹部，我的手緩緩地移到浴衣隨意繫著的帶子上，幫他解開繫帶，他結識的胸膛坦露在我眼前，包括那足以令所有女人瘋狂的六塊腹肌，我低聲在他耳邊說道，誘惑著他，「小母狗現在很清醒地想要被主人幹，幹到我跪地求饒為止。」說完，我親吻他的肩膀、頸項、鎖骨，然後低下頭，含住他淡褐色的乳頭，感受著它在我口中挺立的滋味。

他的呼吸漸漸變得濁亂，目光眨也不眨地望著我的動作，雙手卻不停揉弄著我的屁股，偶爾輕捏，偶爾緊握住然後又放開，手指還探入我的菊穴，淺淺地在穴口摳弄著。

直到他難耐地低吟一聲，我嘴巴才離開他的乳頭，兩隻手頑皮地捉弄那敏感的褐色小點，時而繞著打圈圈，時而摳弄著那微小可憐的乳暈，還有用手指輕輕地彈弄。

「啊！」冷不防，他一掌落在我的屁股上，我聽見他咬牙切齒地說，「小母狗好像對主人的身體玩上癮了，繼續玩沒關係。」

不不不，我知道如果我繼續貪玩下去，結局肯定不堪設想。