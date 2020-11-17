你是不是有過這樣的經驗或舉動，你偶爾、不時，會盯著某個陌生的人事物看，怔怔的注視著，目光移不開，至少會停留好一陣子。

也許是瑰麗的大自然風景，也許是可愛的小物、動物，也許，是讓你目不轉睛的俊男美女。畢竟，能吸引你視線的，肯定是漂亮的事物。

不知道從什麼時候起，我開始習慣晚起，晚個十到十五分鐘搭下一班公車上班，只因為先前一次的誤差、導致我搭上晚一班的公車，甚至差一點遲到。

但那一次之後，我再也無法提早搭公車上班了。我情願每天到站下車後，拔腿狂奔進公司。如同最近那網路上爆紅的OL小姐一樣，明明住在公司附近，卻每天爭著一分一秒飛奔進公司，準時打卡上班，還被老闆拍下影片PO上網路。

當時看著那影片跑百米的氣勢，我真是心有戚戚焉，這也是我每天上演的場景了。

會讓我願意如此上氣不接下氣的狼狽進公司，自然是有吸引我的事物出現了。噢，正確來說，是吸引我的「人」。

他晚我兩站上車，自從我發現只要搭這班公車，就可以遇到這個小鮮肉，我就再也沒有提早出門過了。

聽著大門打開的聲音，我坐在後排，注視著他一步一步踏上階梯，嗶了卡片，慢慢走向通道。

以往他都站在前面，我可以好好欣賞他輪廓分明的臉龐、立體的五官，曬得健康的黝黑肌膚，以及在運動裝扮下若隱若現、貼合布料的優美體型…