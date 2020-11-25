妖嬈記(1)-遊戲開始

大學畢業之後，一個人拖著簡單的行李來到這座繁華的城市，我毅然決然在這個科技之城擲下了我的奮鬥和血汗。

六年的時間，我從軟體研發部實習生爬至軟件研發部副主任的位置，嘗盡了這行業的日夜顛倒與永無休止的壓力。常常在三更半夜的時候，數著落地窗外的萬家燈火，靠著兩顆B群和咖啡因熬夜為了不久之後的期限打拼。

幾年打拼下來， 錢我有了，上個月也繳了公司附近樓中樓式小套房的頭期款，所以房子也有了，車子就算了，因為我開車的技術馬馬虎虎，就別上街禍害路人。

好像就缺一個…缺一個男朋友。

今天是2月14情人節，公司裡非單身的同事們都走光了，留下來的都是一票單身漢。其實今天公司沒什麼事情做，但回去自己的小公寓又會更顯清冷，所以我還是待到快八點才慢悠悠地收拾東西，準備回家。

在等電梯的時候，剛好遇到一個男同事從樓上下來，我笑著跟他打招呼，「怎麼還沒回去？」

他拍拍腳邊的箱子，開口道，「今天製造部將下個月的新產品做好了拿來給我們試運行，我想說拿回去跟我女兒一起玩，咦……鳳儀你今天沒有安排什麼節目嗎？」

我笑而不答。

他又繼續說道，「如果你沒有安排什麼節目的話，你要不要拿這個機器回去玩玩？這個是日本遊戲公司研發交給我們外包製作的亞洲版本，聽說日版和歐美版都已經賣光了，供不應求！」

我想起今天早上看的商業雜誌，「難道這個是亞洲版的『妖嬈記』？還沒上市就激起預購風潮的角色扮演遊戲？」我記得那篇報道詳述了妖嬈記風靡世界各地年輕人的原因以及分析它會爆紅的原因。

他點點頭，知道我有興趣了，就幫我把箱子搬到電梯外，「這個先給你，我再去樓上拿下來就好，樓上還有幾台試用品呢！記得試用完幫我寫個回饋單！」

我費了些力氣才將機器組裝好，才發覺這台機器幾乎佔滿了我客廳的空間。它長得有點像「獵殺星期一」裡面用來燒毀非獨生子女的殘酷機械，但這台機器比那小得多，可以根據自己的身形調整大小，據說最高承重力是200公斤。

我在進去之前研究了一下說明書。

這是一個人際關係養成遊戲，躺在機器裡面，有裝置會連上你的腦電波，讓你在睡夢中與別人進行交際。

內向害羞的人，通過這台機器可以交到很多好朋友。

從未談過戀愛的人，通過這台機器可以尋找初戀的感覺。

沒有家庭溫暖的人，也可以通過這台機器得到親情的溫度。

稍微翻過說明書之後，我就打開機器小心翼翼地躺了進去。首先，機器里有內建鬧鐘功能，我先設定明早的鬧鐘怕我自己睡過頭，其後我才戴上電子頭盔，并打開電源，等待機器開始運作。

幾乎不到三秒，我就進入了夢鄉。

黑暗中，我聽見耳邊傳來一把悅耳的說話聲，聽起來像是出自一個小女孩。