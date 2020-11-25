妖嬈記(1)-遊戲開始

「你好，歡迎來到妖嬈記，我是您的助手謝小莎，請選擇遊戲進行的模式。」

我眼前突然出現了四個散發出彩色炫光的選項，又聽見她說道，「你只需要動動你的食指，就可以做出選擇。」

【親情模式】【愛情模式】【朋友模式】【其他模式】

我毫不猶豫地選擇了【愛情模式】

她繼續說道，「請確定你是否已經滿二十一歲？」

我愣了一下，心裡覺得好笑，好奇裡面時有什麼二十一禁的內容嗎？

【是】

我選擇了是之後，身邊還出現了掃描一般上下游移的光圈，似乎在確認事情的真偽，過了不久我面前才出現Done的字樣，並且立刻浮現以我自己的模樣與打扮為樣本的虛擬角色在面前，還穿著我今晚穿著的Snoopy睡衣呢，她說，「請問是否使用此虛擬角色？」

出現選項，【繼續遊戲】【繼續編輯】

我不是很滿意，所以選擇【繼續編輯】，我單單琢磨自己在游戲裡的樣子上就花費了不少時間，直至把自己的眼睛弄成大眼睛和雙眼皮，將自己的鼻子弄挺並且將自己的胸部從原本的A改至我一直很想要的C，又換了一身蕾絲酒紅短裙和黑色高跟鞋之後，這才滿意。

但我喚回小助手的時候，她說，「待機時間過久，需要三十秒來重新登入遊戲。小提醒：不管你是什麼樣子，遊戲裡的主角們都會一如既往地愛著你，你其實無須為了他們而改變自己喜歡的樣子喲！」

不知道為什麼，但我看見「你無須為了他們而改變自己喜歡的樣子」時，鼻子有點酸酸的，呆滯了幾秒才選擇【繼續遊戲】。

妖嬈記不只是服務異性戀的消費者，喜歡同性的人也可以在遊戲世界里面找到心靈的慰藉，所以下一個選項是

【喜歡男生】【喜歡女生】

我感歎了一下這遊戲的周到和全面，選擇了【喜歡男生】。

此時經典的一幕出現了，我看到三十幾個帥哥的照片在我面前一閃而過，小助手說，「請選擇喜歡的對象。」

這麼多帥哥，選擇困難症怎麼辦？

我手指動動動，覺得每個都好想選，裡面什麼職業、民族、宗教、個性都有，喜好也各異，亞洲版本比起其他版本還有增加冷酷皇帝和多情詩人的選項，我選了很久也選不出來，小助手好像等得不耐煩了，說道，「請問是否需要進入角色推薦？」

【需要】【不需要，謝謝】

我選了【需要】

三十幾個帥哥，立刻減少至四位熱門角色。

我仔細看了一下帥哥們的簡介。