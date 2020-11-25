妖嬈記(1)-遊戲開始

我猜這個角色應該是以一位叫方若臨的當紅演員為原型來創造的。

帥哥三號 標題：多金總裁

姓名：唐夜

年齡：29歲

身高體重：180公分 79公斤

職業：上市科技公司總裁

愛好：品酒 欣賞名畫 健身 彈鋼琴

個性：冷酷 穩重 精明 不愛說話

優點：對心愛的人很浪漫

性癖好：喜歡在各個場景嘗試不同的體位

其實科技公司總裁的角色並不是很吸引我，一來我是科技行業的，見慣了科技精英的傲氣也對此反感，二來他感覺跟壓榨我這種血汗勞工的老闆很像，雖然他比他們帥多了。

最後的帥哥四號，標題：冷血殺手

姓名：易狼

年齡：25歲

年齡體重： 175公分 68公斤

職業：軍火集團首席殺手

愛好：練槍 打鼓 養貓 看驚悚血腥電影

個性：冷漠 獨來獨往 不善於交際 外冷內熱

優點：愛上你之後，你會是他人生的唯一

性癖好：喜歡SM

（小提示：可購買SM服裝開啟SM動作）

怎麼辦？帥哥1、2、4號我都好想要，猶豫了半響，還是選不出來，我只好按了【隨機】，讓機器自行幫我挑選，反正有四個選項，如果選到多金總裁那我也太衰了吧？

沒想到，機器沉默半響，彈出了閃閃發亮的幾個字。

【恭喜你獲得「多金總裁」這個角色作為你的伴侶】

《下集待續》

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