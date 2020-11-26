為什麼我鍾愛別人的老婆？

第一次見到她的時候，穿著很有氣質的白色絲質襯衫，稍微會透膚的那種，隱約能看見她刻意穿了淺色內衣。下半身是一件也很氣質的呢絨長裙，尾端稍稍開了點岔，露出她白淨的小腿肚。

她帶著她兒子跟女兒，一起參加社區園遊會，老公應該是繁忙於工作的那種，所以可以給她好的穿著打扮，甚至是她手上那顆刺眼的鑽戒。我藉著女兒的名義，跟她搭上了話，三個小鬼玩在一起，就是我們大人最好培養感情的時間了。

雖然說是在聊天，聊著小孩聊著教育，但我其實腦海早就已經強姦她幾百遍了。這大概是我其中之一的壞毛病，老是想要征服別人的老婆。那畢竟是一種男人的鬥爭天性吧！好像征服了別人的老婆，就會比別的男人更優越似的。

我幻想著在她家的沙發上，把她的釦子慢慢解開。然後親吻著她氣質又嬌羞的紅臉頰，慢慢把她的白襯衫褪到手臂的地方，露出她藏也藏不住的D罩杯。果然穿了件白色的蕾絲內衣啊！渾圓飽滿的乳房讓人看不出她已經生過兩個孩子，我忍不住從背後抱住她，不停輕輕搓揉著她的雙乳。我不敢太大力，深怕像揉碎一朵花瓣似的小心翼翼。太著急表露我的飢渴，我想這應該不是好事。

很快她的乳頭挺了起來，我於是用手指繞著乳頭開始打圈。即便此刻我多麼想把那乳頭塞進我貪婪的嘴裡用力吸吮，卻還是得認真壓抑自己如野獸般的念頭。這個女人是值得我細細品嚐的，用最溫柔的方式去呵護著，因為她全身上下就像一朵清新白蓮花。