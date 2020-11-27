我不知道在鏡頭下的我是什麼樣子，但當他透過觀景窗看著我的時候，我會因為被專注凝視而感到愉悅。想像自己是個名模般地展現肢體，如此對著鏡頭搔首弄姿似乎就可以比面對他時少了一點害臊，儘管我心裡很清楚，我的性感誘惑都是為了最終要征服他，在這張床上。

白色蕾絲內衣褲很適合公主般的純粹無邪，對很多男人而言，溫柔質樸乖乖女的大解放比肉食女的風騷或濃妝妹的風塵味來得更迷人。拍了一些捧胸、趴床、將枕頭環抱胸前露出修長美腿的畫面之後，我隱約感覺到他的眼神有點不一樣了。

「呼～差不多了。」他呼了一口長氣，吞嚥了一下口水。

放下相機，他的眼神從觀景窗移動到我的身上。

最後一個畫面，我呈現在床上的跪姿。我輕巧地爬下床，不急著穿回我的衣服，先打開房裡冰箱，拿了一瓶可樂遞給他。

「辛苦了，檔案就再麻煩你了。」說話的同時，我凝視著他，感覺在我們之間，有不尋常的氣流流動。

《下集待續》

公主徹夜未眠(1)

公主徹夜未眠(2)

公主徹夜未眠(3)

公主徹夜未眠(4)

到這裡找艾姬……

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(艾姫私房話)

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