妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

還沒等絕望的心情從我的腦海離開，我發覺我四周的黑色迷霧散去，我站在一棟科技大樓前面，穿著一身正式的白領服裝，我無力地看著自己全身的OL打扮，發覺自己還是逃不掉成為白領然後被無良老闆壓榨的命運。

我抬頭望清澈的蔚藍天空，感慨著。

「你的名字叫簡鳳儀，是剛畢業的大學生，在一周前得到全球五百大上市公司——龍陵的面試機會，面試即將在半個小時後開始。」小助手徐徐說道。

我心裡暗想：如果再給我重新選擇一次，我一定大學畢業之後就回老家種菜！

我扭頭，想要離開，一邊走一邊查詢有沒有重新選擇角色伴侶的選項，又聽見小助手說道，「你只能夠在一個月後重新選擇伴侶，或者花600元得到重新選擇伴侶的機會。」

【重新選擇伴侶】【繼續遊戲】

一想到剛進來就花600元在遊戲重新選擇角色上，我的心正在淌血，無奈我還是選擇了【繼續遊戲】。

老娘就是吝嗇鬼，最不捨得花錢的那種！

小助手勸道，「每個人的相遇無論悲喜都是緣分，既然緣分來到了，又何不順應緣分呢？」我發覺小助手好像會讀懂我心裡的OS再給予回應，不知道是真人在線上還是現在科技已經發展到能夠智能回覆呢？

她好像也感應到我的問題，接著回答道，「我是能夠接收到人類腦波然後通過搜索關鍵字來給予回應的小助手謝小莎喲！」

不再浪費時間，我走進那裝潢宏偉氣派的科技大樓，問了櫃檯小姐要去哪裡面試之後，又趾高氣揚地往相應的樓層走去。

在等電梯的過程中，我眼前閃過幾個金色大字，【恭喜你獲得第一天簽到的小禮物：命運或機會小禮包，請問你要選擇命運還是機會呢？】