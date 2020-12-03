老公想愛愛，但應該先開口提嗎？

夫妻結婚久了，生活中光是為柴米油鹽醬醋茶就忙不過來了，若再加個小孩闖入兩人世界，做愛這件事在夫妻間的「To Do List」裡，只會越來越往後排。

甚至，變成「Too busy to do.」也大有可能。

身邊太多同齡已婚男性友人跟我抱怨：「你問我多久做一次？我想想啊，八年前？九年前？好像為了生孩子那陣子老婆願意讓我碰，之後就抵死不從了。」竟然上次的性經驗回顧是在八、九年前，這太讓男人難以想像，這種無性生活究竟是如何熬過來的？

當然，也有男人藉機在外面偷吃，但懂得把嘴擦乾淨，即使老婆有所懷疑卻也逮不到實際證據。也有男人很乖，但實在是忍太久了，老婆怎麼好說歹說都不給碰；甚至連情人節或結婚紀念日，男人做足了浪漫驚喜送給老婆，最後提起勇氣開口求愛，老婆還是正常發揮給了軟釘子碰。

難道婚後生活就該無性？或說漸漸往無性的路上前進？

坦白說，現實壓力的確會摧毀夫妻間的性愛情趣，女人尤其如此，一但情緒不對了，怎麼還會想做愛？然而男人就跟禽獸一樣，就算再忙再累，精蟲不找鮑魚深入聊聊就是渾身不對勁。女人會反嗆：怎麼不自己來？妳說男人不懂嗎？配著山上悠亞或波多野結衣的叫床聲自己來，雖然獲得意淫日本第一AV女優的快感，但雙手的溫度始終還是比不過濕潤鮑魚的包覆。