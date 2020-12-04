很快脫下內褲戴上保險套回到床上，用硬挺的分身前端頂在我的肉縫之間輕輕滑動，在摩擦之中發出淫靡的聲響。我感受著他，下體被摩擦得好熱，然後他的亢奮緩緩撐開我的密穴入口，讓我的緊實包覆著他，慢慢吞沒了他。

他在我體內先暫停了動作，眼睛對上了我的，彷彿是要確認我的接受度。我瞇著眼，回給他一個羞澀的微笑。接收到暗示的他，開始擺動腰部，慢慢抽送起來，在律動中呼吸變得濁重急促。

我雙腿夾住他的腰，感受他的摩擦律動，我的呻吟交織著他的喘息。每夜陪伴我的聲音和腦中醞釀多時的幻想，在此刻肉體的碰撞之中變得真實。

《下集待續》

公主徹夜未眠(1)

公主徹夜未眠(2)

公主徹夜未眠(3)

公主徹夜未眠(4)

公主徹夜未眠(5)

到這裡找艾姬……

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(艾姫私房話)

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