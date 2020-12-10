他抬起我的腿，讓我側身扭體轉向一旁，從斜後方繼續進入我。他撫著我的臀部，一會兒揉捏、一會兒輕拍。我感受他在我體內的進出，聽著下體摩擦時的聲響，還有從他喉頭發出的愉悅低吼。

接著我轉身俯趴床上，讓他從後方持續抽插，隨著抽送律動，我的聲音從低吟嬌喘慢慢變得高頻放浪。一波又一波的快感堆疊，終於達到極致的高潮點，我大口喘氣癱軟在床上。他也喘著氣在我身邊躺下，我看著他的側臉，他從兩片唇瓣之間呼出氣息。

這樣，我算成功征服他了嗎？

但得到一個男人的身體比得到他的心要容易得太多了，我頂多只是誘惑了他主動出擊，卻還無法確認彼此的關係。

我想起暄暄對我說的：「女人不必急著界定關係，而是要讓男人急著想界定關係。多數的女人常犯一個錯誤，就是以為用身體可以綁住一個男人，或是企圖用身體綁住一個男人。先發生了性關係之後，又急著去界定愛的關係。事實上，男人有時候是身體跑在腦子前面的，妳越是逼他想，他越是看不清楚，最後感到壓力就想逃。」

當我照著暄暄教主的指示，一步步把他拐上床之後，我不能心急功虧一簣。因此，我決定邊走邊看，看看今天之後兩個人關係有什麼微妙變化再說。

他轉過頭來看著我的眼睛，咧嘴笑了：「欸～比我想像得還好。」

「想像？你想像過？」