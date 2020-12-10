「詢問我怎麼這麼美啊！」

「誰詢問妳？」

我暗自竊笑，感覺這是威廉王子上鉤的徵兆。當一個男人在乎妳的時候，他會問很多細節，他在意妳的週邊關係，有時候妳會覺得他管很寬。

「就一些男生朋友啊，專門在注意誰換了大頭貼，就藉機敲一下問一下。」

「妳很多男生朋友？」

我的笑容擴大了，如暄暄說的，讓男人自己心急想界定關係更重要。

「還好，大都是同學同事。可能因為我單身吧，所以難免會有人來示好。」

暄暄的武林秘笈還有提到，要給對方有行情但又不是花蝴蝶的形象，因為男人都喜歡有一點挑戰，但又不要過於艱難、肯定沒希望的挑戰。

《未完待續-下週精彩完結篇》

公主徹夜未眠(1)

公主徹夜未眠(2)

公主徹夜未眠(3)

公主徹夜未眠(4)

公主徹夜未眠(5)

公主徹夜未眠(6)

到這裡找艾姬……

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(艾姫私房話)

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