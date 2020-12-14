「我是妳的第幾任？」男人這些性問題，女人該如何回答？

親愛的欣西亞妳好：

我跟男友交往才剛滿半年，感情仍然火熱，某天他不經意問：「我是妳第幾任男友？」由於事發突然，我不確定該如何回答，所以遲疑了一下，沒想到他臉色一沉，說：「所以是人數多到需要時間算嘍？」就再也沒理會我了，至今他對我的態度都冷冷的，請問我該怎麼辦？

在欣西亞正式處理這個問題前，先給各位女人一個行前說明：有些男人天生充滿好奇，很多時候只是隨口一問，但這無心的舉動其實正在給妳挖坑，答得好妳safe，答不好妳GG，妳還沒發覺自己怎麼死的，人已經身在坑內永不見天日，因此，對於男人下列的性問題，正面迎戰大錯特錯，閃躲才是最佳防備，請看我的示範例題。

一：我是妳第幾任男友？

這個問題背後真正的含義是：妳跟多少男人做愛過？好盤算他是「進入妳體內」的第幾個男人，而人數愈多他絕對會愈美送，但若回答：「你是我第一任男友」（=你是我第一個男人）又太過假掰，因此，女人千萬別傻傻誠實作答，而是正色對他說：無論前面有幾任，你絕對是讓我最愛又最幸福的男友。假使他再繼續追問：所以我究竟是妳第幾任？「第二任」通常是標準答案。因為他心裡明白不會是妳第一個（除非妳真的是處女），當第二個他內心會比較甘願。不過，看到這裡，女人恐怕會覺得很「騙肖」，但說真的，對問這種問題的男人來說，事實根本不重要，而是追求一種爽度，他們不見得會相信妳的說辭，但聽了內心就是舒坦。