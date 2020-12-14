「我是妳的第幾任？」男人這些性問題，女人該如何回答？

三：我跟妳前任相比，誰的床功好？

會問這種問題的男友，多半對自己的床上功夫感到自信，或是自我感覺良好，自以為有把妳在床上伺候得欲仙欲死、高潮連連。無論他是不是真的功夫最好、技巧最高，都要以篤定的口吻秒回：「當然是寶貝你丫」，通常男人不太會自尋死路說：「真的嗎？妳確定？」而是嘿嘿嘿地開心收下妳這份口是心非的勳章。不過，凡事「不怕一萬，只怕萬一」，萬一他真的白目對妳的答案抱持懷疑，請女人務必秒回：「如果不信你可以證明給我看right here！right now！」然後用叫聲證明他真的好棒棒！（按讚）

最後，親愛的苦主，妳的男友從妳遲疑的停頓，就私自解讀成「妳是在計算人數」，問題的根源不在妳，而是他對自己缺乏自信。妳可以按照我給的腳本跟他說一遍，或是誠懇解釋：「我不是在算人頭，而是第一時間不曉得該怎麼回答，對我來說，前任沒一個能跟你比，因為你才是我最想要一起走下去的人」若對方還是森七七，勸妳早點放生，小家子氣的男人，不值得女人為他浪費寶貴的光陰。

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主題：肺炎疫情對愛情的考驗