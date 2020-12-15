讓妳強制高潮！「情慾夾娃娃」、「深蹲噴水池」　4個高強度愛愛姿勢必學

文／柯夢波丹

相信一定有很多Angels想要嘗試超高難度愛愛，不過也別急著挑戰，畢竟要完成高難度動作還是要評估一下自己筋軟不軟，姊還要提醒Angels不一定要完成BOSS級姿勢才叫厲害，只要能讓妳們都能舒服又酥麻的體位都是好姿勢，今天就讓姊來教教妳們4種愛愛姿勢，不只滿足妳的挑戰慾望，還有超深度花心刺激絕對讓妳蜜汁狂噴。

1. 激情螺旋槳

超激情的螺旋槳妳沒聽過了吧，一開始是最簡單的男上女下姿勢就像是傳教士體位，當巨龍進入妳超濕潤的蜜穴之後，男友再像是螺旋槳一樣開始360度旋轉。而想要挑戰更高難度愛愛的Angels可以在抽插的過程中輕輕向上挺腰，不只讓巨龍摩擦花心也直接深入妳超敏感的蜜穴，愛愛老手想挑戰進階版拜託別錯過。

2. 情慾夾娃娃

超深度花心刺激怎麼能少了超火辣的項鍊式愛愛，Angels先穩坐在男友身上在輕輕將雙腿放在他的肩膀上，就像是男友身上戴上最情慾的項鍊、而妳則是模仿夾娃娃，Angels還可以一邊愛愛一邊抬腳瘦腿，衝刺高潮天堂又保有火辣性感身材何樂而不為呢，不過COSMO Angel要提醒妳們為了讓雙方保有一定體力，絕對要找一個夠穩的平臺做支撐，才能好好滿足妳的挑戰慾望啦。