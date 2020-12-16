妖嬈記(4)-夜訪總裁

匆匆地吃完飯、洗完澡，我就躺進機器裡邊，閉上眼睛，讓腦電波與機器連上。

當我睜開眼睛的時候，我仰躺在唐夜舒適的大床上，四周冷冷清清，我愣怔一段時間，才聽見小助手說，「歡迎登入遊戲，恭喜你獲得簽到第二天小禮物 ：命運或機會小禮包，請問你要選擇命運還是機會呢？」

這一次，我選擇了命運，我想看看命運到底是什麼。

不多久，我面前就彈出了幾個金色的字，雷得我連撞牆的心都有了。

【因為美國分公司競標案出了問題，唐夜連夜與美國分公司執行長開會，今晚無法回家】

什麼跟什麼？

我全身都脫光了，才給我看這個？

我怒得坐了起來，氣呼呼地砸了一下無辜的枕頭，慾火與怒火相加，真的讓我欲哭無淚，後悔死了，沒事幹嘛跟命運過不去呢？！

這種感覺就跟我玩遊戲存了好久的錢，終於要買裝備了，卻不小心按錯鍵，一下子金錢都歸零了一樣的悔恨不已。

但我沒難過太久，正當我悲憤交加的時候，小助手溫柔的聲音成功拯救了我，「小提醒：雖然遊戲裡得到的命運無法違逆，但你卻能夠做力所能及的事情去改變命運。命運是注定的，但天無絕人之路。」

我歪頭，「比如說？」

「例如說，若總裁無法回家，你可以準備便當去公司找他。小提醒：總裁因為長時間的飲食習慣不規律導致有慢性胃病，時常會覺得胃疼。」