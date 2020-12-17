最會幫男人DIY的女人

後來趁著去廁所，我要到了她的聯絡方式，隔天就約她出來去別間酒吧喝酒。她倒也是很乾脆，一約就中。當天我們喝了不少，感覺她是時常出來玩的那種，酒量訓練得不錯，好幾杯shot都沒把她灌倒。

後來趁著酒意，我說了等等直接去旅館睡吧！她爽快地整理了包包，直接說「那走吧！」，我二話不說就帶著她邁出酒吧，心裡嘀咕著早知道那麼好約，也不要花那麼多杯shot的錢了，然後就攔了計程車直奔旅館。

進了房間我立刻搓揉她的大奶，昨天看著她晃啊晃的就已經「可惡，想揉！」，果然揉起來的手感很好，年輕活力又有彈性，她看我一副猴急的樣子也很配合，直接把上衣給脫了奶罩也脫了，拉著我的手就往兩個奶上貼。

這麼主動的騷貨我最喜歡了。於是我也立刻把衣服褲子給脫了，把她抱上床躺著，開始用力吸吮這兩隻淘氣的大白兔。她開始發出淫叫，我忍不住把手往下滑，伸進她那件顏色有點難看的內褲，探索著她的騷穴。果然已經濕漉漉等著人幹，我一邊逗弄著她的陰蒂，一邊用手指淺淺插入她的淫穴。一股淫靡的氣味從她的淫水中散發出來。

沒多久她就高潮了，但我依然趁勝追擊，把手指更深入的插入抽插。大概是把她弄得太爽了，她再度高潮之後，開始親吻起我的耳垂，然後把手伸進我的褲襠裡。我很快速地把內褲給脫了，露出飢餓的小帝王，結果讓我意想不到的是，她要我躺著。