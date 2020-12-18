公主徹夜未眠(8)-完

「什麼事？你說說看啊！」
他輕嘆了口氣：「我有過一段失敗的婚姻，但我沒有小孩。也許有些人會介意離過婚這件事吧？當時就是太年輕了，婚姻只維持了一年左右。我有個熱愛上山下海的自由靈魂……」
「嗯。」我簡短回應著，再次確認了眼前的男人和我過去認識的都不同。他不會隨傳隨到地順從我，但可能會讓我學習到更深刻的愛。
餐後，我們一起去看了電影，在漆黑的電影院中，我感覺到他的手越過了座椅扶手搭在我的手背上。停留了幾秒鐘，我反手牽住了他。
這是我第一次主動設下陷阱，捕獲了我要的男人。就算彼此沒有開口，但身體語言已經給了答案。
兵不厭詐，愛情也是。
公主與王子的故事，準備寫新的篇章。
《全文完》
到這裡找艾姬……
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(艾姫私房話)
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