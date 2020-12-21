舌尖上的功夫，讓慾望噴發的七招吸吮大法

▲先把該吸的都吸了，吸好吸滿吸爽，後面才可能有美好滿分的射精和高潮。（圖／Shutterstock）

四、吸乳房

終於，到了吸乳頭的兒時懷舊時光了⋯⋯喂～不是啦！吸乳頭怎麼樣都算是做愛過程中的重中之重，不管你是順時鐘繞著北南半球吸吮著乳房，或是只喜單攻乳頭快速轉動舌尖，這個動作都要做好做滿。除了有時女生因月經將至而乳房腫脹會感到不適，基本上吸吮乳房都能讓女生感到某種程度的滿足。

五、吸肚臍

這或許不是每個人都愛，但其實是種小趣味。吸的時候不是完全只吸肚臍，而是要將舌尖往下慢慢移動到下腹處，甚至再往下一點靠近私密處；那裡有滿滿的觸雷區，一不小心就會讓女生性慾爆表，一發不可收拾！

六、吸陰唇

重點來了，陰唇請要好好地吸，把女生的雙腿拉開，讓出好更開闊的吸吮空間。吸的順序從外到內，方向從繞圈圈到單點快攻，關鍵在於節奏不能亂，因為亂則不爽，這點請男生務必注意。

七、吸腳趾

嗯⋯⋯這部分不是必考題，沒興趣的可以直接跳過。除非另一半特好此味，那就巴結點，好好滿足對方的癖好吧！

以上七招吸吮大法，不只是男生服務女生，反過來男生也極度需要被吸好吸滿。做愛如果只流於抽插動作，那不僅無趣也無力，所以吸吮這件事非常重要！今晚，就為對方端上一席舌尖上的性愛饗宴，好好享受無與倫比的吸吸樂趣吧！

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