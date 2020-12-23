做到這點，保證男人絕對不會「射後不理」

上述情況，不分男女，人人有機會，各個都可能中獎，我用女部的「妳」撰文，是因為這裡是姊妹淘而非男人幫，否則「被射後不理」，會在意的不只女人，男人也同樣糾結。

說穿了還是那句老話：多情總被無情傷。哪一方對這種追求「用葵花油炒青菜，清爽無負擔的性行為」有期待，那就一定會造成傷害。人家想要的是船過水無痕，結果卻有人希望它刻骨銘心，沒考慮清楚，只能怨嘆當初兩人相姦何太急，而不是怪天怪地怪奧懶覺啊傻孩子～

最後，也許當事人可以辯駁說：「但他在督進去前有承諾我會愛我，會對我負責，會跟我結婚」我只能拍拍妳的肩膀安慰道：世間很多事，只要沒白紙黑字、簽名畫押，空口都是無憑der。

總而言之，邏輯不復雜，道理很簡單：如果真心害怕被射後不理，那就不要輕易被射。

懂？

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