這一招，讓男人從射不出來到一觸即發

在這種男人進退兩難的情況中，妳的助攻更可能讓他使出全壘打。既然他在妳的胯下遲遲不射，換個環境應該最得聖心，先用潤滑液或用口水將自己的手心打濕，接著向下give him a hand，將屌抽出來直接給予手交，看是要緊握還是放鬆，速度要快要慢，男人可以出一張嘴發號施令，換隻手幫他打手槍，那又是另一種香艷刺激。更加蕙質蘭心的女人，則懂得「混搭」的奧妙，手交、口交、乳交通通都可輪番上陣，敏感的香菇頭馬眼不可放過，搞不好被這樣的套餐一伺候，立刻射到火樹銀花。

結論是對付在陰道內卡到陰的老二並不困難，棘手的困境，還需女人懂得出手救援，讓屌兒頓時消業障，突破困境一觸即發！如果妳發覺上述方式通通使不上力，在確認另一半身體健康沒問題的前提下，一起找專業的性諮詢治療師的幫忙，才是正解哦。

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podcast主題：常常做愛，為何男友還每天看A片打手槍