她看著前排男客投擲小巧的禮物盒，有些口乾舌燥。

「要玩這麼大的嗎……」

她啜飲雞尾酒，喃喃自語著，不久，一名服務生走上前來低聲向她詢問：「這位貴賓，請問您要挑戰這個關卡嗎？」

「我？」她愣了愣，「可是，我不會跳鋼管舞……」

服務人員笑容甜美地說：「我們不需要專業的舞蹈，這是給客人即興發揮的，而通常遇到興致不錯的『大客戶』，是有機會拿到很不錯的禮物喲。」服務員湊上她耳邊：「今天剛好有位高階貴賓來……」

對方示意了她座位方向，她悄悄瞥過去角落，是一名穿著筆挺黑色西裝、戴著黑底金鑲邊蒙面眼罩的男性。

她看不出對方的年齡，只看出他的嘴角微微上揚，正輕輕鼓掌，暗示一旁的服務員拿著禮物盒送給舞孃。

她深吸一口氣，「不會跳鋼管也沒關係？」

「是的，這位貴賓最喜歡看即興表演了，所以，您是有機會闖關成功的喔！」

聽著服務員溫柔的語調，她內心掙扎了一番，最後做下決定。「好，請帶我去更衣。」

反正在這個地方，大家都是來玩樂的陌生人，誰也不認識誰，將來也不會遇見……

她跟著走往暗門，被帶進梳化造型室，專業的人員請她脫光衣服，迅速挑了一套適合她身形的性感情趣內衣，同時幫她修剪三角地帶的毛髮。

她看著對方蹲跪在她的腿間修除陰毛，即使同為女性，依舊讓她紅了耳根。

她這輩子沒有這麼害羞難為情過……

不一會兒，造型師幫她陰部的毛髮修成了可愛的心型，隨後要她套上黑色蕾絲織成的高叉內衣。

內衣依著她的雙峰形狀鏤空，挺出渾圓飽滿的乳房，點上遮蔽乳暈的黑色圓形胸貼，特殊製成的胸貼垂墜著兩尾小流蘇，緞帶式的布料從她肚臍兩側貼合交叉纏繞而過，從她腿根處蔓延而上，最後細長的黑色絲線在她脖子後方綁了蝴蝶結。

她的臀部、胸部，幾乎遮蓋不住……正確來說，她幾近全裸。

「這會不會……尺度太高？」

「這才是拿禮物的關鍵呀。」美容師隨手幫她的頭髮紮了個高包子頭，抓鬆幾綹髮絲垂墜，為她迅速化好妝容。

對方輕拍她的屁股，「好了，上陣拿禮物囉。加油。」

她內心幾分緊張不安，抓握拳頭三次，深深吸氣吐氣，從後台踩著三吋高跟鞋踏上舞台……

她要吸引那個男人的目光，為她投擲禮物。

鎂光燈一下，她站在舞台中央，她知道，自己沒有後悔的選項。

她一手高舉，一手從頭頂上方拉握住高舉的手肘，擺了個POSE，挺出渾圓的雙乳，伸展自己的S曲線，她感覺到，所有男性的目光焦點，全聚集在她微微晃動的胸部上，她閉上眼，靜待音樂一下……

今晚，是屬於她的情色表演。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

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