遠距離戀愛必試！4個超撩人視訊愛愛姿勢

文／柯夢波丹

遠距離情侶雖然不能常見面，但是透過視訊愛愛，妳可以掌握自己的高潮速度，還能看見伴侶性感的手愛、他享受時嫵媚的表情，那種看得到卻摸不到的感覺反而讓人更情慾高漲！可以試試這4個遠距離的愛愛模式，別讓距離影響你們的性福！

1.粉紅泡泡

如果一開始要裸體面對鏡頭讓妳感到有點羞澀的話，可以先從視訊洗澡開始，下半身泡在浴缸裡會降低害羞的感覺，再用雙手沾點肥皂或防水震動器手愛，一起舒服的享受泡澡時光～

2.愛的指令

輪流給對方手愛的指令，例如用拇指向上撫摸大腿內側、在兩腿之間擠一小撮潤滑油、在特定部位使用情趣玩具，引領彼此到性高潮。

3.浪漫調戲

伴侶看著妳進行緩慢的脫衣舞，撫摸自己的身體，讓他看著妳用手或玩具刺激陰蒂，讓他知道妳喜歡被觸摸的方式，他隔著螢幕看得到卻摸不著，也不能觸碰自己，這會讓他興奮難耐、情慾高漲，這時妳再邀請他一起加入手愛～

4.高潮遙控器

可以購買遠端遙控的愛愛玩具，並遠程控制伴侶的高潮，只需手握手機坐在床上，可以輪流操控對方的震動器，讓彼此床單濕一片！

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