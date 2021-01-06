和另一半自在享受「性」！成為親密床伴的5大關鍵問句

文／朱瓊茹 性福導師

2021年到來，就讓我們回顧一下2020年過來諮詢的伴侶們，最常遇到的性問題，排名第一的就是「性生活不協調」。

根據統計因房事所苦的潛在原因，多數是受到傳統舊觀念影響，而對性有些偏執，導致兩人對於性的態度、期待、感受落差很大，加上無法在性上發展出有效的溝通，漸漸地性就變成一件吃力不討好的體力活，最後性問題猶如骨牌效應，引發一連串連鎖反應，使得關係就像熱鍋上的螞蟻，陷入困境。那該怎麼辦呢？我們來看看以下的小故事，能給我們哪些啟發，又能讓我們學習到什麼？

是什麼原因讓他一直劈腿找砲友？她為何無法自在享受性？由於女主角出生在傳統保守的小村莊，左鄰右舍都是些愛八卦的婆婆媽媽，父母最常叨念的就是婚前一定要潔身自愛，守身如玉，不要像隔壁家的女孩那樣，私生活不檢點，未婚懷孕，真是丟盡他們父母的臉啊！於是警告女兒絕對不能做出這種敗壞門風的事！

在這樣的環境下，讓她對於性過於謹慎、保守、壓抑…而反觀，男主角的個性是享樂主義派，非常重視性愛，婚後發現兩人對性的觀念差異很大，女主在床上的表現就像死魚（只會躺著，其他都不做）不管男主如何說之以理，動之以情，女主就是不想配合，覺得性愛的目的只是生小孩，腳開開就好，哪來那麼多姿勢…到最後女主從死魚變成魚乾（男主在外偷吃），導致婚姻亮起紅燈，女主哭訴問題究竟出在哪裡？

其實，問題根源就在於「觀念」，我們對性有太多成見、誤解與無知，加上受到原生家庭影響，無法正向的好好看待它，於是任由問題坐大，摧毀兩人的感情。你一下怪自己又一下責怪另一半，不斷地陷進問題裡掙扎，這樣只會讓關係越走越遠。那要如何拆解性問題，從中思索、討論和解決？那就從「觀念」下手，以下有五大問句，可以問問自己並親力親為地去尋找答案，當你為自己負責，調整自己的觀念、態度和行為時，問題就可以迎刃而解了。

觀念上的思索

性愛在你的生活中有多重要？為什麼？

性行為對關係上有哪些好處？（具體說明）

性愛的功能除了生小孩，還有什麼？（列舉三個以上）

行為上的探求

做什麼事，可以喚醒彼此的情慾？甚至對性有了期待？

學習互相探索、愛撫、親吻，找出彼此身體上的敏感帶，並分享其感受。這任務是要讓彼此能夠專注並沈浸在身體愉悅上，開啟對話，學習性溝通，重新擁抱性福。

本文授權自 相性幸福