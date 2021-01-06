妖嬈記(7)-從床伴到情人

說完，我感覺他碩大的頂端已經擠開了我的小穴，「我不捨得你哭，所以我們慢慢來。」

在遊戲裡當然沒有痛覺這回事，但他窩心的小情話還是讓我發自心底的感動，我的手環住了他的後頸，努力敞開雙腿以方便他的進入，「有你在，我不怕。」

我感覺到我的下身被他的碩大充滿，軟肉包圍著他硬如鐵柱的分身，我的細膩被他霸道地擠開，一直到我的最深處，「疼嗎？」他在我耳邊低喃道。

我搖首，用笑容報答他的溫柔，「我很喜歡。」

他給我一個顛倒眾生的微笑，「等你比較舒服了我再開始動。」他動作輕柔地撫摸我的頭髮，「我也很喜歡，你的裡面很緊很熱，我覺得很舒服。」

來人！這麼可人又妖嬈的總裁給我來十打！

待我望著他的表情越來越沉淪痴迷，他才用很緩慢的動作將他的碩大從我體內退開，隨後卻用極快的速度進入，我感覺到我的陰穴被他強勢地撐大，幾乎灼傷我細膩的體內，「喜歡嗎？」他溫聲道。

我心裡不停地給總裁大人刷十級好評，嘴巴上卻一個字都說不出來，只能不停地甩著頭，控制著渾身的顫慄，他大小適中、形狀優美的分身摩擦著我敏感的內壁，我聽見那兒傳來情色且清晰的水聲，刺激著我的感官。

忽然，他將我一把抱起，隨後走到他酒紅色的辦公椅後，他托著我的臀部把我按在光明潔淨的落地窗上，我感覺到我的背被那片冰冷的玻璃激得起了一層雞皮疙瘩，但很快地，他的體溫覆蓋上來，我被他的溫度舒服得呼了一口氣。

這個姿勢讓我俯視著他，嘴唇稍微往前就能親吻他光滑飽滿的額頭，他也能夠進入得更深，我回望他著迷的眼神，低下首舔了一下他的嘴角，他隨即毫不客氣地含住我的唇瓣，我也伸出舌頭跟他的糾纏著，加深了彼此的吻。

同時，他下身的速度越來越快，幾乎每一次的進入都帶出令我感到異常羞恥的淫水，終於他悶哼一聲，我感覺到體內一股熱流流竄，我跟他一起達到情慾的巔峰，好像坐在過山車裡頭一樣，靈魂被翻來又覆去，最終落在平地的時候，表情一片茫然。

他下巴抵著我的肩頭，輕輕地喘著氣，隨即落下一個個細細碎碎的吻，落在我耳側。

【你完成了 第一次與總裁做愛 的任務】

【任務獎勵：經驗值 X 2000 】

【恭喜您今次性愛評分達到最高分 隨機贈送 總裁餵你大禮包 X 1】

【唐夜的床伴 ——> 唐夜的情人】

當我還在恍神的時候，他從我體內退開，我感覺他的熾熱即將抽離，竟有些不捨地夾緊雙腿，他笑著摸我的頭，道，「還要再來一次嗎？」

我紅著臉，不敢望他，他抱著我，一起坐在了椅子上，我赤裸的下半身濕搭搭地坐在他身上，隱隱約約感覺到他的分身被夾在我與他的中間，讓我無法忽略，「坐著它沒關係嗎？」我有些不好意思地細聲說道。

「沒關係啊。」他溫熱的指尖劃過我的臉頰，氣息暖暖地噴在我耳後，「我想要跟你一起吃飯，要不然你為我精心製作的點心都要涼了。」

說完，他就著這個姿勢打開了桌上的飯盒，我看見那些香噴噴的菜餚，肚子竟然還不爭氣地咕嚕咕嚕叫了起來。

唐夜揉揉我的肚子，笑著問，「餓了嗎？」他用筷子夾了一塊鮭魚在我嘴前。

我猶豫了半晌，才張口吃下那塊鮭魚，心裡暗暗地皺著眉首，長得好逼真，但就是沒味道啊沒味道。

不過如果遊戲裡的美食做得太好吃，說不定就沒有人願意回去現實生活中吃真正的食物了，還可能會餓死在遊戲裡，不是嗎？

我一邊胡思亂想著，一邊享受著帥哥的餵食服務，雖然食物淡而無味，但瞧他俊美無雙的側臉、那深邃的墨色眼眸、誘人的玫瑰色唇瓣，簡直就是秀色可餐，雖然我還是無法忽略被我壓在身後可憐兮兮的小兄弟。

而且我也感覺到它在我身後漸長，頂端還頂住了我的尾椎，我笑著把手放在他的膝蓋上，「總裁，你變大了。」

他用優雅的姿態啃著雞腿，垂下首，「你別管。」

我望著他逐漸變紅的耳朵，輕輕地摸了上去，「總裁大人，你害羞了嗎？」一邊摩挲著他的耳後，一邊在他耳邊用氣音說道。

他別開臉，故意不看我，「才沒有。」

簡直就是天才遊戲製作人才能設計出如此可愛純情又嬌俏的總裁大人，我心裡暗想著，抬起首，舔掉了他嘴角的飯粒。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

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