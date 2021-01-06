「早點休息吧！」我對他這麼說，故意要讓他失望的。

我幻想這樣的事情無數次了，突然的邂逅，激情直接攻破理智，這應該就是所謂的一夜情啊！

當他聽到我叫他早點回去休息，馬上露出一絲落寞，一臉尷尬地笑了笑便向我道晚安，然後轉身要離開。

我應該直接脫光給他驚喜，還是用肢體接觸呢？我記得太快脫光反而不好，可是現在要怎麼肢體接觸呢？

「妳不來鎖門嗎？」他半開著門回頭問我。

正在思考的我愣了一下才趕緊過去，等等！這不就是個好機會？

我快步上前，他後腳正踏出門，而我一個踉蹌要往前撲倒，偶像劇都是這麼演的。但距離拉得太近，他又突然停住腳步，我整個人就貼在他背上，胸部緊緊壓在他身上。

「妳沒事吧？」他帶著臉紅跟有些緊張的神情轉過來。

「我好像咬到嘴巴了，你幫我看看。」我說完就翻開下唇，但我當然沒有咬到嘴巴，我只是想騙他碰到我的嘴唇。

他倒抽了一口氣還是靠近看我的下唇，我故意用舌頭輕碰下唇來指示位置，看他瞪大的眼睛跟加快了呼吸，這招果然奏效。

再來，只要眼神對視就差不多了。

「嗯…看起來沒有傷口耶。」他說。

「沒有嗎？」我放開嘴唇，他的眼神往上移動，和我四目相交。

那五秒鐘，像是五十分鐘。

我們的眼神不斷在對方的眼睛、嘴唇移動。

當他要開口時，我向前走了一步，緩緩抬起頭往他靠近，視線裡他的嘴唇越來越近，同時他也向我靠近，雙手抓住我的雙臂，當嘴唇與嘴唇輕碰時彈開了，但下一秒就用力親吻對方。

果然邂逅的浪漫跟累積的渴望，讓接吻都這麼令人如癡如醉。

我伸進他的衣服摸他的背，凹凸分明的線條與結實的肌肉，好想親也好想舔，會不會太可口了一點。

或許是我已經動手摸他，他先是摸著我的頸部，手掌帶有力道地貼在我鎖骨的位置，緩慢張開的手開始向下撫摸，先是抓起一把衣服往上扯，另一手則伸進衣服內抓住我的胸部。

此時的我們還沒有停止接吻，舌頭與舌頭，唇瓣與唇瓣，舌頭與唇瓣，密不可分地舔拭親吻。

我們吞噬著對方的慾望，重回到房間內，躺在我那原本空虛寂寞的雙人床。

「可以嗎？」他問。而他的臉頰發紅，呼吸急促，手還停在我的胸部上。

「你不想要嗎？」我放鬆的眼神望著他，說完又輕咬下唇，就像一開始啟動的暗號，讓他失去理智捏住我的下唇，我馬上張嘴含住他的拇指，像是口交一樣吸吮著。

他先是驚訝，接著悶哼出聲，彎下身用鼻尖磨蹭我的胸口，舌尖滑過我的鎖骨，指腹在乳尖輕撫。

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

Mrs.L 好攝戀人