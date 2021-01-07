擁抱、濕吻和愛撫，寒流必備的身體親密接觸！

過來，N對我說，過來讓我抱，他把我摟進懷中，他是體溫偏高的那種男生，被他環抱的時候，很快湧入一股暖意。抱抱之後就會接吻，因為身體貼得很近，我們感覺到彼此的鼻息，我吻他的臉頰，他轉過來和我接吻，多熱烈地吻，兩人的舌溫柔交纏；而他的雙手依然紳士，安穩地擁著我，不曾在我身上隨意亂摸，那既然這樣只能由我進攻，讓他側著臉，我的唇貼著他的耳朵，輕輕呼氣，再挑逗般地舔他。

後來，不知道N是裝傻還真不知道，他問我親吻耳朵是什麼意思。那你有什麼感覺？我反問他。「癢癢的，全身都豎起來那種感覺！」真是好可愛的回答。

有些人即使和他做愛，對方跪在我的兩腿間，把肉棒放進來，挺起腰桿抽插，可是還是覺得離我很遙遠。不用擁抱，也能做愛。我才瞭解性是一件即使把對方推得遠遠，也能完成的事情。用有點尷尬的吻當作前戲，他壓上來，插進去，有時甚至從後面，我們不用看到彼此的臉。我閉起眼睛，很難說究竟有沒有高潮，等他結束，我們輪流沖澡，然後各自佔據床的一半，滑自己的手機。

和N接吻則完全不一樣。也不是什麼激情的感受，可是每個吻，都甜甜的，和他親吻是可愛的事情。當離開他的嘴唇，望向他的臉，他的眼裡閃著光，雙手靜靜停在我的腰間，只有偶爾輕撫我的長髮；每次吻完，他會馬上和我說話，猜測我和他吻的時候在想什麼。其實我什麼也沒想，只是腦中閃著：我要吻你、我要吻你、我現在要吻你！當然這樣的念頭我不好意思讓他知道。

說起來，我是想和N做愛，但不那麼急於一時，或者，如果沒有也沒關係。

我想還要再好一陣子，我才會知道溫柔抱著我的手，撫觸身體其他地方是什麼感覺。當我們褪去彼此的衣服，他沿著肩膀和鎖骨，往下捧著我的乳房，把嘴唇湊過來吸吮乳頭，而我低頭親吻他的耳朵；我趴著，他吻我的背，從後面插進來，我感覺裡面又濕又緊，臉頰變得潮紅。舒服的時候他嘴裡吐出低吟，我們面對面擁抱著，身體交纏的時候讓他進來，我靠在他肩膀上擺著臀部，感受他鼓脹的肉棒在我裡面，直到他高潮射精為止。

N小我三歲，他沒有車，我們在捷運站前道別。因為不順路，陪他搭一段公車太刻意。明天很冷，多穿一點，他給我一個很暖的回憶，應該足以度過這個冬天。

內衣的一角 – 黛西 Daidai