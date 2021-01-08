真的每個女人都會潮吹嗎？

那天我們男人幫聚會，大家除了嘴砲就是講幹話，忽然小陳說那天看到一個很誇張的外國影片，是一個外國刺青師在幫一個女客人刺青，刺青的部位應該是在陰唇之類的位置，然後刺沒幾下那女的就可能高潮吧然後噴水。第一次噴水還好，刺青師躲過了，但第二次噴水噴得特別多，刺青師的椅子整個被她噴出來的水給弄得滑倒了。

後來小陳把這影片找出來給大家看，大夥是笑成一團，但紛紛覺得這影片根本作假的成份居多，因為影片拍攝角度是遠處的側面，所以可能是會了搏版面才搞出來的。

「女人真的會噴水嗎？」我們裡面年紀最小，還不到三十的小蔡問了。大家一陣哄鬧，開始吹噓說隨便都能把女人弄噴水啊！你沒看過表示你技術沒到位。

「只要你屌夠大夠長，每個女人都能噴水。像我每個都被我搞噴水過。」最愛吹噓的老王口沫橫飛地說著，做愛的時候要督哪個部位，女人最容易噴水。

聽到老王這種吹牛的方式就知道，他大概一輩子都沒讓女人噴水過。而且事實上，真不是每個女人都能噴水，這還是跟體質有關係。

至少我至今遇過的女人裡，會噴水的真的有，但是少之又少。而且噴水也不是像片子裡那樣噴的那麼誇張，也就是把大半的床單弄濕的程度而已。所以我認為，片子裡那些噴得像水柱的，應該大多都是作假。

當然這世上無奇不有，也可能只是我沒遇到會噴水柱的女人，大概還是歸咎於樣本數不夠多。不過第一次見到把床單弄濕的女人時，其實我自己也是嚇了好大一跳。

那是我大學的一個聯誼對象，我記得她是屬於比較豐潤型的身材。那次聯誼她抽鑰匙抽到我，大家一陣陽明山夜遊之後就各自結束散開，因為一路上我都感覺到她死命用奶頂著我，兩隻手抓著我的腰也抓得很緊，於是後來就直接問她要不要去我家，她說「可以啊！這麼晚了我應該也沒辦法回去了」（她住宿舍）。當下我就知道晚上有得幹了。

後來回到家她就很主動的先去洗澡，我故意把床弄好給她睡，跟她說我睡地上。等我洗完澡出來，就直接摸到床上去了，她也很配合的跟我熱吻，然後我兩隻手先是揉她的大奶，然後再開始摳摳摸摸。

那時候技巧什麼的還沒現在純熟，但摳她摳著摳著沒多久就感覺手上有一股熱流。我起先還以為是她來大姨媽什麼的，但把手伸上來一看卻是透明的淫水。這的確讓我有點興奮了，我於是想試試前陣子才聽到學長說的，女人身上都有G點，就在陰道口進去之後的上方，在摳的時候手指要微微翹起來才摸得到。然後我就像瞎子摸象似的，開始不停找G點，沒想到還真的被我找到，就感覺像是一顆在陰道壁上的微凸物，然後我就不停用指腹去不停摸擦那個凸起，這個聯誼對象就越叫越大聲，身體也扭動得越來越厲害，整個身體也慢慢弓起來。

就在我加快速度的時候，她大概是高潮了，我就看到很多水從穴裡流出來，我整隻手都濕了，就像水龍頭沒關那樣，連帶床單跟被子也濕了。那就是我第一次見到女人高潮噴水。

不過真不是每個女人都會噴水，有的女人摳G點摳半天也只會流一點白漿。而有的女人G點也不是很明顯，摳了也沒什麼反應。所以說這種東西，還真是因人而異。

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