那一夜，三人行(下)

你抽插了一陣子，退出我的身體，和他再次交換了位子。我想你是要他表演轉換各種體位一氣呵成的招式吧？

我觀察著你的表情，不知是不是刻意維持著的面無表情。他套弄著分身，讓棒身更加硬挺，接著正面挺進了我。我深吸了口氣，畢竟這是事隔兩年後我和他的再度親密交合，曾經熟悉又變得陌生，但如果喚醒了我什麼感覺，是不是對你的一種背叛呢？發生在你眼前的背叛。

他抬起我的腿，屈膝側身，性器維持在我體內繼續抽送著，我咬咬下唇，持續著你們都愛聽的呻吟，你則伸手揉捏起我的酥胸，轉身面向我的臉，和你四目交接的時候，我讀不出你的表情。看著別的男人這樣和我做愛，你是什麼感覺呢？

然後我轉趴在床上，他繼續從後方進出，此時我看不見你的表情了，感官集中在下半身慾望的竄流上頭。沒有愛了，也能做愛。慾望其實一點也不複雜，複雜的都是愛。

我挺起上半身，像隻小狗跪趴在床面上，仰起頭的時候，你已經貼近了我，握著棒身前端撐開我的雙唇，再度要我對你口交。你一手按壓我的額頭，有點暴力地將陽根塞進我的口腔，並深深抵至喉嚨處。

我口中含著你，背後感受著他，我同時接收著兩個男人的慾望，感官的刺激令人忘我地墮落，直到你在我的口裡噴發。你抽了張面紙給我擦拭著被弄髒的嘴唇和下巴，讓我徐徐從口中吐出你的熱液，不發一語。

他也從我體內退了出來，大口喘著氣。事後，我們三個人平躺在床上，雙人床的空間睡了三個人難免有點擁擠，我的右邊是你，左邊是他，三個人謹守自己彷彿有著無形界線的床位。

歡愉之後的沈默不知是疲累或各有所思，總覺得這個沈默該由我來打破。

「開心嗎？」我睜眼望著天花板，問句沒有針對誰。

「開心啊！」最快回應的是他，已經不愛我的前男友。或許是意識到你還沈默著，空氣裡有微妙的不穩定氣流，他先行起身離開了床。

「我先去沖洗一下，免得浴室太擁擠。」他說，轉身走向淋浴間，把雙人床留給了我們。

你愛不愛我呢？看著別的男人佔有我的時候，你是什麼感受？

現在床上只剩你和我，我偏過頭去觀察你的表情。你張著眼，微微皺著眉頭。「你有沒有什麼想跟我說？」我問你。

你吐了一口氣，然後是一聲嘆息。你看了我一眼，接著把我攬進懷裡。我想，身體語言代替了一切。

「對不起……」一句對不起，代替了千言萬語。

「我好像沒觀摩清楚他的招數，是不是改天再來一次？」你說。

我抬頭看你，確認一下你的眼神是不是認真的，只看到一抹調皮的笑意。

幾乎同時的，我們噗哧笑了出來。然後，等他出來後換我們進淋浴間洗澡，你和我手牽著手離開了三個人翻雲覆雨的場域。

我沒有問你到底愛不愛我，我只知道這三人行是第一次也是最後一次，是我們三個人最瘋狂的秘密。

那一夜，三人行(上)

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

Line ID : @agilove

(艾姫私房話)

【艾姬新書上市／18禁】《貓女調教專案》現正熱賣中！

姊妹淘專欄超人氣連載故事終於寫下完整篇章，邁向王子與李琳的大結局！

性與愛的拉扯，艾姫最新力作，喚醒身心靈的愛慾都會小說。

「我想變得像貓一樣，驕傲、優雅又性感，讓你目不轉睛……」

從空氣剩女蛻變成「誘惑女王」 讓平凡女孩「地位逆轉」的情慾小說！

※※（請登入會員試閱）

※※

※※

（未滿18歲之人不得閱聽）