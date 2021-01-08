尾牙酒後的我們，才不是亂了性！

因為他是主管，尾牙開始之後幾乎沒得吃飯，一桌一桌陪著同事打鬧敬酒，也到老闆桌邊陪著喝，我想他什麼都沒吃，等下一定吐得一蹋糊塗。

到我們這桌時他在我旁邊坐下來，眼睛雖然看著別人，手卻放在我腿上。又不差這一天，要做愛可以等下次，不過老實講今天氣氛真好，全公司提早下班，同事們早早就去治裝，身為主管的他可以作弊，一樣穿西裝打領帶，我們這桌希臘神話風每個女生都穿白色長洋裝，他傳訊息問我：今晚可不可以跟女神做愛？我回他一個嘔吐的表情，等你全身而退再說。

後來他用喝醉當理由，跟妻說和同事在附近旅館休息了，確實是同事攙扶他回房，他再打給我，叫我買點解酒的飲料給他。晚上過去時他又吐了兩次，唉還找我來照顧你，他重複洗了三次澡，說他很香了可以抱抱，勉強讓他抱著睡，欸難怪你不敢回家，妻一定嫌棄你。

對，只有妳還會要我，今晚的妳好美，只想跟妳喝，可是我又能怎麼辦，我連在老闆那都在看妳。哈，我怎麼會不知道他其實一直都在看我。

外面天微亮，他醒了睡不著，自己倒水喝，回到床上，輕撫我的背。謝謝妳，他在我耳邊呢喃，我轉頭吻他，聞到他鼻息帶著酒氣；我告訴他，真羨慕你，你不曾看我喝這麼醉吧，我也不敢，喝多了一定讓你擔心。

他壓到我身上，溫柔親吻我的脖子，他抱緊我吸吮我的乳頭，沿著肚腹親吻我的肚臍，把臉埋到我雙腿間，伸出舌頭舔著我的小穴，我忍不住呻吟，抓著他的頭髮，他則伸手捧著我的乳房；舔到淫水滿溢，他要我趴著，他從後面插進來，先慢慢地，一邊親吻我的背，揉捏我的胸部，再加快速度，陰道裡又熱又辣，他說我總是越幹越濕，他喜歡這樣，混著我們昨夜還沒退去的酒意。

我們坐著面對面擁抱，不斷接吻，他說今天和我吻覺得特別暈眩，我輕咬他的嘴唇，舌頭在他嘴裡翻攪，他讓我躺下，環抱我的身體然後用力抽插，在射精的時候他小聲低吟，我撫摸他的背，薄薄一層汗水。

你酒醒了嗎，我捏捏他的臉，要他不准沖澡。

你就帶著僅剩的一點酒氣和我的味道，回去你和妻的家，就當作我昨天照顧你的謝禮，好不好。說不過妳，他回答，然後慢慢穿起衣服。該回家了。

內衣的一角 – 黛西 Daidai