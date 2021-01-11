之後的聖誕節跟跨年，我都在Vic的床上醒來，跟他做愛其實真的很享受也很舒服，他前戲都做得很足，也很會給驚喜，聖誕節那時候，他遞給我一個很精緻的小盒子，裡面裝了一副耳環，不是太華麗的樣式，簡簡單單的，很像他會挑的款式，我那時候對他說為什麼沒有項鍊搭成一套，跨年那天，我就又收到另個小盒子了。

他最喜歡從後面抱著我，我們一起在陽台上看著那些閃爍的夜燈，然後偶爾吻著我的脖子，靠在我的肩上休息，他說這是他最放鬆的時刻，我說我也是。

「我好喜歡我們現階段的關係」Vic喝了一口氣泡水，語氣輕鬆地說著。

「你覺得，我們可以陪伴多久呢」

「我不知道，可能直到妳離開我為止吧」

「說的好像你不會離開我一樣」

「我覺得，我現在開始越來越離不開妳」

說完之後，Vic拿起旁邊的毯子幫我披在肩膀上，他從不會說要我多加衣服，而是默默地照顧我，他曾說過，所謂的照顧並不是用嘴說說，而是身體力行，這點他真的做得很好。

「你還記得我曾跟你說過我想要一個人嗎？」

「記得啊，是誰，妳說說看」

「她是個女生，從我第一次見到她之後，我就會反覆地想起她」

「妳喜歡女生嗎？咦，不對，妳是雙性戀？」

「我不確定，因為我只是單純地對她的身體感到興趣，還談不上感情吧」

「妳希望跟她上床嗎？」Vic沒有太驚訝的表情，他的雲淡風輕是有點嚇到我。

「這樣很變態嗎？」

「我覺得妳在家不穿內衣一直誘惑我比較變態」

「那我這樣是不是更變態」

我拉好掛在我肩膀上的毯子，讓Vic坐在一旁的躺椅上之後，跨坐在他身上，將頭髮統一撥向左邊之後，我解開身上的襯衫扣子，再把他的手捉過來放在我胸部上，他很自動地開始揉起來…而且很快就有生理反應。

「你說我這樣夠變態嗎？」我眼神曖昧的看著Vic，並用嘴咬著食指，一臉狐媚樣的。

雖然不知道跟Vic這種不上不下的關係會維持多久，不過就姑且這樣吧。

他跟我要了雅婷的一些資訊之後跟我說要我等他的好消息，我沒什麼放在心上，只是覺得他隨口說說而已。

幾天之後，雅婷主動地邀請我一起看電影，她說這部電影她期待很久，想要報答我的「衛生紙之恩」，老實說我挺緊張的，怕自己表現得很彆扭。

「走吧！我們一起進去」雅婷伸出一隻手要跟我牽手。

我看了看，停了個一兩秒才伸出手去迎接，她的手好溫軟，雖然在超商工作，手掌卻細緻到不行。

這天的氣溫其實降到超低溫，愛美的女生就算寒流來還是可以穿得很厲害，她穿著長大衣，裏頭的Ｔ恤是寬領口的，所以乳溝也是明顯到不行的。

我一直在幻想雅婷的胸部在我面前搖晃的畫面，而且她的胸部一定是那種很好看的水滴奶。

大概在電影開演半小時後，雅婷突然把我的手拉過去放在她的大腿上，原本翹著腿的她默默的放下來，我轉頭偷偷看她，她對我吐吐舌頭，這通常都是準備要做壞事的前兆吧？

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《下週待續》

自慰成癮症(1)

自慰成癮症(2)

自慰成癮症(3)

自慰成癮症(4)

自慰成癮症(5)

自慰成癮症(6)

自慰成癮症(7)

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