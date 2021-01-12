▲4個訣竅打開妳的「噴水開關」！DIY、聰明球幫助養出妳的高潮體質。（圖／shutterstock）

4個訣竅打開妳的「噴水開關」！DIY、聰明球幫助養出妳的高潮體質

文／柯夢波丹

很多女生在愛愛的過程中都沒有辦法好好達到高潮，除了讓男伴更努力抽插、換不同體位嘗試以外，還有別的方法嗎？其實，性高潮跟肌肉一樣，都是可以練習的。這裡有四個訣竅，幫助妳更容易打開「蜜穴開關」，平常好好練習就能養出高潮體質，享受快感炸裂的做愛過程！

運動練習：凱格爾、深蹲、弓步行走

最簡單的訓練，其實就是運動啦！只要是能訓練骨盆底肌的運動（骨盆底肌指的是包括膀胱、尿道、陰道等部位周圍的肌肉群），都對於讓陰道更緊有幫助喔！

常見的凱格爾運動、深蹲、弓步行走，都是目前認為能夠更好訓練骨盆底肌的運動。總是抱怨得不到高潮，不如起而行，姊妹們先從最基本的每週1～2次動一動開始。

玩具輔助：聰明球是妳的好幫手

除了單做凱格爾運動以外，平日也可以依靠聰明球做訓練輔助。聰明球有不同重量與形狀，如果是第一次使用，可以先從30～40公克的開始，像塞棉條一樣，採取蹲姿或側抬腿，慢慢將球體塞進陰道中。必要時也可以用潤滑液幫助。

塞進去以後，妹妹會開始感覺到重量，建議可以躺在床上，雙腿擺成M字形，隨著吸氣將聰明球「夾」進去，維持3～5秒後，再慢慢吐氣放鬆，這樣練習夾的感覺，每次訓練只需要10分鐘，就可以拿出來了。

自慰撫摸：認識陰蒂敏感角度

與其每次都依靠男伴找出高潮點，不如先從「愛自己」開始。其實每個女生的敏感點都不太一樣，都需要花時間慢慢找到自己的角度。

如果要自己撫摸陰蒂還有點害羞，建議可以趁著淋浴時，用蓮蓬頭水柱輕輕刺激陰蒂周圍，找出正確的角度，當妳感覺到水柱按摩的地方出現痠痠麻麻的快感時，就是正確的位置了。

探索敏感點：乳頭、耳後、脖子

除了陰蒂以外，其實妳還有很多敏感帶可以好好探索。例如乳頭，耳後和背部，也都是常見的敏感點，只要按摩的地方對了，也容易打開妳的蜜穴開關，才摸不到五分鐘就下面溼答答。

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