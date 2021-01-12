慵懶又曖昧的曲調響起，她撫摸著自己的身體，腰肢擺弄，隨旋律起舞，她感受到自己的胸部沒有鋼圈支撐，在半空中晃盪，前排的男性顧客，各個睜大了眼，目光專注而集中，全盯在她的上半身……

這就是她要的效果。

她大膽地走下舞台，邀了一位男客上台跳舞，跳著簡單卻又搔首弄姿的舞步，她撩撥著自己的髮絲，扭腰擺臀，不時貼到男性的身上輕磨著……

她感覺到對方的胯下起了興奮的反應，原始而赤裸的生理現象就在眾人面前上演，男客的手也不規矩，就這麼在她軀體上流連往返……

對方的指尖撫摸過她的臀部、撓過她的腰部、畫過她的背部……

她心知對方想要順勢的意圖不軌，於是趁著歌曲即將結束時，慢慢在這男性面前，張大了雙腿，腰部畫圓，M字腿慢慢向下，彷彿她正準備女上男下，坐在某個男人身上……

旋律終了，她的臉正好停在對方興奮的鼠蹊部，一手撐著自己的後腰，一手搭在對方腰側皮帶上。

掌聲響起，對方沒有得逞，而毫不遮掩挑逗後的勃起反應，也因她最後的舞姿被全場放大注目。

男客拍拍她的屁股，「不錯，讓妳逃過一劫。」雖有些尷尬，對方仍是下台送上了給她的禮物。

她眼尾餘光瞥著角落的那個男人，他的嘴角微微上揚，下顎一努，示意她上前。

居然不讓人送禮物上來？

她吸口氣，走向他，讓幾近赤裸的自己站在他面前。

男人沒有開口，一旁的服務員卻輕聲湊向她耳朵：「貴賓問，您有沒有興趣挑戰更高階的遊戲？」

霎時，她雙眼一亮，「更高階的挑戰？」

「是的，更刺激的玩樂遊戲……想詢問您的意願？」

她瞟著他，「那要看他的禮物是否有誠意了。」

男人這時開口了。「不會讓妳失望。」

他沙啞低沉的嗓音敲進她心裡，剎那，她起了遲疑。

為什麼，這個男人一開口，可以讓她感受到萬分的壓力？周遭的氣流彷彿凍結……

「膽怯了？沒關係，不勉強。」

嘶啞的沉聲再度響起，他將精緻的黑色絨毛禮盒往她面前一擺，用眼神示意著服務員，可以結束這場即興表演了。

「那麼，小姐，請您……」

居然連正眼的讚賞都不給一個？就要她滾？

她抿起紅唇，半瞇著貓眼，雙腿一跨，趁勢坐在他的二郎腿上，自己也優雅地交疊起雙腳。

她將禮物盒挪回他面前，手指輕按在絨毛盒上，輕蔑地朝他一笑：「那就請你打開禮物，讓我瞧瞧你是否有邀我玩樂的資格？」

她聽見後方傳來的吸氣聲與交頭接耳，因著她極具挑釁又高傲的話語。

而這個男人，只是嗤聲一哂。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

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