「你不想要嗎？」她反問我。而她咬住下唇的模樣太過誘人，我完全無法控制自己的理智，回過神手指已經在她嘴唇上，她沒有躲開，還含住我的手指…

吞吐的樣子，我直接聯想她幫我口交的畫面，喔幹！這誰受得了！

我不忍了！

我太想親遍她的身體，太想把她吃得乾乾淨淨，從頭到腳都親過、摸過一遍。她的身體有一股香香甜甜的味道，細柔的肌膚就像在親蛋糕一樣，好誘人好可口。

當我每親她一口，肉棒就更脹一些，她到底有什麼魔力會讓我這麼、這麼爽？光是這樣親她的身體，我他媽的就好像喝醉了，心跳有夠快，整個人都陷入她的香味裡。

「吃了我。」她緊貼在我的耳邊對我說。

幹我當然好啊！

只是我…有點緊張？雖然表面上看起來行為很正常，現在也摸著她的奶頭繼續親她，她的嬌嗔卻讓我心跳更快更快，有點手足無措，她這麼說是告訴我可以開始了嗎？

當我還繼續親她的胸部，她卻兩腳一開夾在我腰上，弓起身體對我磨蹭，哇靠我的肉棒真的要爆炸了超脹！！

這女人真的太強太騷了，我從來沒有這麼興奮過，只想馬上把肉棒塞進她的小穴裡。

「進來吧。」她放下夾在我腰上的腳，兩腿就這樣在我面前打開開的，迷茫的眼神跟調皮又性感的嘴唇又奪走我的注意力，我抓住她的頭狠狠吻了她，我不知道這麼做能不能減緩我對她的迷戀，但我腦子裡只想這麼做。

這一親，又是難分難捨，我伸手撈了粗硬的肉棒，在這超爽的時刻裡插進去她濕濕熱熱的小穴，媽的連小穴都這麼完美，穴口已經被淫水沾濕很好插進去，又燙又濕的穴把我夾得緊緊的，一插進去就好想射啊！

之後我就像個處男一樣，盡力忍住自己不要那麼快射，然後像第一次做愛一樣無敵爽無敵興奮，她怎麼隨便笑一下、叫一聲都可以佔據我所有的注意力？然後那完美的小穴，已經很緊了還很會夾，到底要我怎麼忍！

最後那晚我就在她家過夜，至於怎麼睡著的我也忘了，爽到欲仙欲死的。

隔天因為我趕著要打工就匆匆離開，她站在門口還主動抱了我一下，心裡面有點爽有點暖，姊姊感覺是不錯的對象。

下班後我經過她家門口，裡面傳出音樂聲，我敲敲門用手上的宵夜邀請她來樓上一起吃，其實是期待吃完之後可以來一砲，果然一切就是這麼的順利啊！就算隔天馬上再來一次還是超爽，人生能遇到這麼棒的女人也太幸運！

「要不要在我這裡睡？」但一結束她馬上起身穿衣服，還拒絕了我的邀請，說是隔天有事就下樓回她家了。

我，是不是有做錯什麼？

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

Mrs.L 好攝戀人