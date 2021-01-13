妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

他的手指把我落在頰邊的碎髪勾至耳後，動作無比地溫柔，我幾乎沉浸在他深情款款的目光裡，等飯盒見底，他優雅地合上便當，輕聲問道，「你要坐上來嗎？」

所以是便當吃完，所以要吃我的意思嗎？

我幾乎毫不猶豫地站起來，握著他腿間的分身，緩緩地坐了下去，「嗯……」直到它抵達我的最深處，我難耐地嘆了一口氣。

雖然這動作我是第一次做，但我卻盡量做得無比自然，這面對面的動作既羞恥又難為情，但那種感官的刺激卻是難以替代的。

「自己動一動……」他聲音充滿著情色的嘶啞，手指撫弄著我還未消退下去的乳尖，然後沿著我曼妙的身體曲線，落在我小巧的肚臍上，輕輕地繞著圈。

我呼了一口氣，雙手怯怯地扶著他的肩頭，稍微墊一下腳尖，開始在他身上進行起伏的動作。每一次他的頂端擠開我的穴道，都會帶給我無與倫比的顫慄感，如此地真實，如此地美妙。

沒多久，他就在我體內傾瀉，乳白色的精液從我體內徐徐流出，落在他健壯的大腿上，我用指尖沾了沾精液，隨後輕輕點在舌尖上，想嚐看看那精液是不是跟鮭魚一樣沒什麼味道。

它跟鮭魚不一樣，它帶著一點甜味，有點像煉乳。

不過在真實世界中沒嚐過真正的精液，所以我也無從進行比較。

【今日性愛次數已達標，欲體驗完美的性愛請於明日登入遊戲】

【今日完成二次性愛任務 ， 獲得愉悅度 60點】

其實遊戲也挺擔心我們會縱慾的，不過我也已經精疲力盡了，只能依靠在他的肩膀喘著粗氣，連站起來的力氣都沒有。

是唐夜把我扶了起來，然後仔細地給我穿好衣服，一顆顆地幫我把鈕扣繫上，隨後幫我拉上裙子，因為內褲被他藏了起來，我感覺下半身光溜溜的，陰部不停地竄進冷空氣，我紅著臉對他說道，「我可以要回我的內褲嗎？」

他挑眉，「你說呢？」他伸手拍了一下我的臀部，雖然力度不大，但隔著裙子打在屁股上還是傳來響亮的一聲，「走，我送你回家。」

唐夜牽著我的手，走出了辦公室，隨後搭乘總裁專用的電梯，直通地下停車場，地下停車場裡停滿了許多款式浮誇的名貴跑車，正常人看到應該會嘩嘩嘩個不停，畢竟擁有這麼多輛且多個顏色的限量版保時捷，大概只有杜拜皇室之類才有資格擁有，但我卻淡定地橫掃過去，告訴自己，這些只是幾筆數據啊數據……

【請選擇妳喜歡的跑車】

其實我也不太懂車，只選了離我最靠近的寶藍色保時捷，但我覺得它蠻符合唐夜冷冽高大的形象。唐夜親自幫我開了車門，隨後自己坐在駕駛座，車內他看著我，手指在我的膝蓋處輕劃著，「我要帶你出去了。」他頓了頓，隨後手指輕輕滑到我的雙腿之間，隔著裙子挑逗著我還是湧著熱潮的下身，「這裡可別再濕了。」

我往後靠著座椅，不由自主地夾緊雙腿，「這……好難。」

「必須要忍著……乖。」他低聲說道，「如果不乖的話，待會兒我會有懲罰。」

我回摸著他結實的大腿，「什麼懲罰？」我很好奇。

他打轉著方向盤，往停車場的出口開去，用富有磁性的男聲說道，「很可怕……很可怕的懲罰。」說完，他轉頭對我露出一個邪魅的笑意。

滴滴滴滴滴滴……

又是該死的鬧鐘！我無語問蒼天地躺在床上，心裡流著淚。

不過至少昨晚我把總裁大人給吃了，總算可以心滿意足地去上班了，雖然我心裡的遺憾還是很深，好想把今天所有的日程加速，趕快到今晚。

我真的好想知道總裁的懲罰到底是什麼呢？

不過今天早上一樣有很重要的會議，所以縱使極其不甘願，我這個被金錢帝國壓榨的小螻蟻還是認命地爬起來梳洗。

今天要跟妖嬈記的亞洲創作者開會，我忍不住思考是怎麼樣的人才會開發出如此完（淫）美（蕩）的小遊戲。

我想像中的遊戲開發者會是一個披頭散髮的年輕人，渾身散發出一種科技宅男獨有的頹廢感，眼睛因為長時間的熬夜而充滿血絲，沒時間整理打扮所以顯得很邋遢。

至少我所認識的創作者，大多數都是走這個模式的。

意外的，當我踏進會議室的時候，坐在會議室的右側以一位穿著白色襯衫的年輕男生為首，他模樣俊秀，戴著圓形的金屬眼鏡，帶有一種清冷絕傲的氣質，看見我的時候眼底閃過一道光。

「你好，我是羅峰。」

他站了起來，對我伸出手。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

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