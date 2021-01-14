一個人在外打拚兩年多，又輾轉因為跑業務的關係，回到這座城市。

我還記得在我離開時，哭得聲嘶力竭，如此不成人形，一個人拎著行李，跟即將遠離的青春告別，那天溫暖的晨光灑滿了窗，卻照不進心底。

坐在計程車裡，這繁華冷漠的城市倒映我眼裡，過去種種在我防不勝防的時候掠過我腦海，停留下來的卻只有那個人的溫柔。

在大學畢業的當天晚上，我失戀了。

在一起三年，笑過哭過痛過，最後以一句，「放彼此自由吧！」結束這一回合，再也沒有翻盤的機會，隨即他封鎖了我的FB、IG和Line，竟然連一句挽留的話都沒有機會讓我說。

我也才發覺，原來難過到了極點，是哭不出來的。

我大學四年的好朋友小葵見我神色不太對勁，取消了原本打算一畢業就回家工作的計劃，對我說，「還記得大二的時候我們就說想去的Company嗎？聽說今晚學生有打折，我們就趁去辦畢業證書前去玩一下，要不然之後就沒機會了。」

對啊，時光真怪，想著想著，拖著拖著，就過去了。

Company是位於大學附近很有名的夜店，處於這座城市的中心地帶，場外車水馬龍，場內則紅燈綠酒，我們只敢點最便宜的啤酒，坐在最角落的位置，小葵還讓阿Man、陸曼、大大過來陪我，五個青春、有活力的少女打扮得比平時漂亮，雖然是坐在旁邊，還是吸引了不少男性的搭訕。

「挑一個吧！」小葵對我眨了下眼睛，「我們還有年輕的肉體不是嗎？這個世界上有這麼多比他更好更帥的男人，又何必爛死在他這棵樹上？」

我喝了幾杯酒，有點微醺，聽到她的話語後大笑。

阿man和大大已經跟剛認識的男孩不知道去哪裡，小葵去到舞池裡，跟一位看對眼的小帥哥跳舞，只有陸曼跟我還在挑對象，此時我聞到淡淡的GD香水味，一個乾淨的臉龐湊近，「你好，我叫Chris，可以知道你的名字嗎？」

他的手臂輕輕碰到我的肩膀，傳來很讓人放鬆的溫度，如他的笑容。

「你可以叫我小敏。」

他微笑，「小敏。」聲音很動聽，也很有磁性，在goodnight聽見這個聲音會讓人心動的那種，「你還是學生嗎？」

我對他眨眨眼睛，「快不是了。」

他拉著我到群魔亂舞的舞池，兩個人在舞池中身體越靠越近，我喜歡他身上除了好聞的香水之外，有一種沉靜的味道，漸漸地，我靠在他身上，將身體的力量交給他。

他輕笑，摸著我的頭髮，然後拉著我的手環住他勁瘦的腰。

我喜歡瘦的男孩，不管有沒有肌肉。

在夜店糜爛的氣氛中，雙唇不知不覺地湊在一起，他又拉著我來到夜店的角落，隔著屏風，可以看見外面穿梭的人群，我喜歡安安靜靜接吻的感覺，兩人的氣息繚繞，加深了我情慾的流動。我主動抓住了他的手，放在我的大腿上。

我也喜歡他的手，手指纖長，感覺是玩樂器的。

我睜開眼睛，看見了他彷彿不參雜任何雜質的雙眸，也同樣回望著我，我想這樣一個英俊的男生，在夜店應該很搶手，我也只是他其中一個獵物，但在此時此刻，這樣讓人專注於歡暢的時間，又有誰在乎呢？

「我是外地人，我在後面的旅館有間房間，不如……」他稍微退後，聲音有些沙啞，對我說。

我瞬間明白了他的意思，點頭，「好，我先跟我朋友說一下。」

標準的商業套房，行李也整整齊齊地放在衣櫃裡，衣櫃裡的桿子上掛著幾件被燙得一絲不苟的西裝，我想像著他穿西裝的樣子，一定很帥。

「誰先洗澡？」他說。

我回頭，「猜拳好了。」

他贏了，拿著浴巾去洗澡，去之前還把我壓在床上，將我吻得差點不省人事，手還一度探進我的衣服裡，試探性地撥弄我的胸罩。

「乖，你先去洗澡！」我輕聲哄他，他才依依不捨地拿浴巾和貼身衣物，進入洗手間。

隔著旅館的紗門，隨著水聲響起，我在床上支著頭，著迷地欣賞著那健美的身軀，很標準的男性身材，我最喜歡的那種，我前男友的肚子還有點肉，而他卻一點贅肉都沒有。

今天是我大學四年最漫長的一天，撕心裂肺的感覺還在，卻隨著旅館裡令人迷醉的氣氛逐漸淡去，今天的我有點累，也慢慢開始神智不清。

是難以忽略的慾望讓我甦醒，我感覺下身一陣濕潤，緩緩睜開眼睛……

《下集待續》

貓說