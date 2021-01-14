男人家花一吃膩，就會想找野花玩？

「男人有了老婆、女友，真的還是會想跟別人做愛。」

這句話從兩個孩子的爸爸口中說出來，還是有點五雷轟頂，畢竟他跟妻子的好感情也一直是大家有目共睹的。

不過他表示除了年輕時有和非交往對象發生關係，婚後都還是遵守夫妻的守則，並不會做出傷害家庭的行為。

我忍不住問他那為什麼會那樣說？

「生活上還是有些不如意，很多事情也沒什麼可控制權，有時候跟老婆求歡也不順利。」

「如果連讓自己的『小老弟』爽都做不到，這人生也太悲哀了，所以難免會想像跟其他女人大幹一場的畫面。」

一開始覺得很有道理，但越想越不對勁，不是可以自己來嗎？很多人都說自己來最爽啊？

「這妳就不懂男人了，我們還是想有征服的優越感，尤其是真實人生都一直被別人打趴，至少在床上可以當一下王吧？不然為什麼手遊這麼受歡迎。」

聽到這裡我似乎又被說服，可是玩手遊還不夠嗎？而且當有這樣的念頭，不會覺得對不起家庭嗎？為什麼不能幻想跟自己太太就好，畢竟真的很多人就起心動念並且去做了！

「幻想跟太太當然有過啊，我很多時候打手槍都回憶我們熱戀時的場景，那時候在房間怎麼幹都不用擔心吵到小孩，從客廳到廚房，從廁所到陽台，假日睡醒都是裸體繼續大幹的。」

「但現在我也知道太太辛苦，所以我都不強求她，只是她就躺在我旁邊，想了半天卻不能動手，真痛苦！」

等等，痛苦就去想別的女人，這不合理吧？

「哎呀！這就跟看A片一樣，女優是明日花綺羅還是波多野結衣都可以，男人圖的不過是打手槍時有臨場感罷了，不是我真的想換一個人做愛。」

「但是啊，真的想換個人做愛的，也大有人在哦。」

聽到這裡我又是一個五雷轟頂，對於我這個新婚剛不久的人來說難免有點衝擊，莫非婚姻真的是愛情的墳墓？

於是我又詢問了另一個有劈腿離婚經驗的朋友，身邊也就這麼一個人生渣得精彩的朋友。

「欸不是，我現在回頭去看，我當初根本不愛她了好嗎，所以才會這麼想往外逃。」

「我知道我不應該做對不起她的事，但那時候真的太衝動結婚了，根本就不適合，很快就…就不想為她負責了。」

我雖然很想站起來臭罵他一頓，可是想想他事後也付出不少代價，我還是繼續問他當初是不是膩了。

「不是膩了，就是沒辦法愛她了，看到她就覺得心好累，大概是因為每天都在吵架吧？而我偷吃也不是真的愛上別人，是人都會想靠近『幸福快樂』吧？」

雖然他當初的行為真的很渣很不成熟，可是想想也許問題真的不在「膩了」，應該說「膩了」只是不愛的藉口，把問題推給時間或是對方。

不是很多人都說「女人要懂得打扮自己、給丈夫一些樂趣、夫妻之間要有情趣」，最後出了事就怪一句「她讓我膩了」。

不是「膩了」，根本沒有膩了的問題，是不愛了。

因為不愛了，所以連維持婚姻或戀情最基本的忠貞都做不到。

所以妳以為要對男人的「野放」睜一隻眼閉一隻眼，認為這樣男人才不會對婚姻、愛情「膩了」，其實只是通融一個不夠愛自己的人繼續傷害自己。

Mrs.L 好攝戀人