有次在交友app上認識了個女的，我們還滿有話聊。因為她住南部，有次剛好南部有個客戶的事情要辦，雖然只是件小事但我得親自跑一趟，於是就想順便約她出來見面，結果沒想到她還很熱心的幫我跑了趟客戶那辦事。雖然真就是個很小的事，但也讓我感覺這女的滿有義氣的。

只是不知道為什麼，跟她聊天的時候她總是拒絕各種曖昧。即便我常把話題帶歪，她也會立刻把話題拉回來。後來我才知道，那是因為她心裡有人了，那個人是她公司的主管。

而她自己是有老公有小孩的。只是她說，對老公早就沒有感情了。當初是朋友介紹認識的，因為覺得到了適婚年齡了所以就結婚了。本來就像白開水般的婚姻，在四年後生了小孩更是無色無味，毫無存在感。「不要說性生活了，就是連平時的對話都很少很少。」她說。

但是她在主管身上找到人生的溫度。在某次一起出差的過程中，她跟主管上床了。其中的細節她說了很多給我聽，我倒也是聽得津津有味，反正她不避諱，我也就當個奇聞異事來聽聽。她說她跟主管這樣的關係已經維持了快兩年，每次都是藉由出差的名義在旅館打砲。主管要求她長期吃避孕藥，每天早上開會前都要求她在他的眼皮子底下吃掉。但她也知道自己不可能離婚，更知道主管不會為了她離婚，所以也就一直維持著這樣畸形的關係。

她說從第一次跟主管上床之後，就愛上他了。女人不只容易因愛而性，也很容易因性而愛。「他很喜歡做愛的時候打我屁股，每次做愛完都把我屁股打的一陣紅一陣青。我其實一開始很不喜歡他這樣，但那次做愛完之後，他摟著我睡著了，嘴唇一直貼著我的額頭，就這樣睡了一整個下午。我感覺他在我身上似乎找到了紓壓的感覺，他是很信任我的。」自從她跟我說了她跟主管的故事之後，就更鉅細靡遺的交代劇情了。

大概在我認識她滿一年的時候，我去了南部出差，約她出來喝一杯，就是朋友的那種喝一杯而已。在這之前我也都會跟她聊我的事，包括我跟砲友之間的一些故事跟煩惱，所以她也沒覺得我對她有什麼多餘的意圖。

誰知道，那次我們喝著喝著就上床了。她是有點喝多了，把所有內心裡的難受都宣洩出來，說著說著就到了我出差的旅館。我們一進門就熱吻，我其實感覺得出來，她把我當成她主管，那個她心裡愛著想著，但卻無法如願在一起的主管。我從後面幹著她的穴的時候，她拚命要求我打她的屁股，不夠用力還不行，搞得我有點分心。

不過她的奶很好揉，口感也很好，還有對主管的愛慕眼神，加上酒後的迷離，那表情看起來的確很美。

我也不知道她用什麼理由可以在外面過夜，但隔天白天我們就各自忙碌去了。到了晚餐時間她提著大包小包來我的飯店找我，是南部的一些伴手禮跟土特產，我頓時覺得這女的滿有意思的，的確是個有情有義之人。結果當晚我們又幹了兩砲，她還跪在床邊幫我口交了好久。

後來我們還是保持互相交換心事的習慣，直到大約一年多左右，有次她心情很差的跟我說，她不想再被主管玩弄了。原來是她發現主管也有跟另外一個女的（客戶）偷來暗去，她由愛生恨想要報復主管，想把他們的事情在公司公布出來。我勸了她很久，這樣只會玉石俱焚，她自己也會全毀，但我不知道她到底聽進去了沒有，因為後來她就再也沒回我訊息，我們也就這樣斷了聯絡。

只能說，女人哪！如果真的無法控制自己的情感，還是盡量別玩這種遊戲了吧！約砲千萬別牽扯上感情，否則吃虧的永遠都會是妳自己。

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