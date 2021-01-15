她第一次見到他的時候，完全沒預料到兩人關係的走向。他們是在單身聯誼活動上認識的，那種很正派正當的交友活動，每個人帶著對愛情的憧憬期待而來，在兩三個小時的時間裡戴上「我是誠懇單身狗」面具，期盼這是終結單身的最後一次聯誼。

「上一段戀情結束時是什麼時候？」他問。

「距離上一次談戀愛已經快一年了吧……」一年對她而言就很久了，她耐不住寂寞。

「我都快五年了。呵呵……」他說著，最後的笑聲不知道是自嘲或什麼。

她仔細看了他的個人介紹，很意外以他的條件竟然長期單身，難道有什麼不為人知的盲點或困難？

終於，她好像有點明白了。

他溫柔地卸下她的衣服，親吻她的耳朵，脖子和肩膀。他吻舔她的全身，愛撫她身上每一吋肌膚。赤裸的他除了旺盛的毛髮之外，看起來並沒有任何異於常人的地方。

前戲暖身之下，他很快就硬了。抵著她濕潤的穴口進入了她，他正面擁抱她，身體緊密貼合著，腰部帶動下半身的律動，撞擊出她陣陣的嬌喘呻吟。他在她身體裡，激情勇猛地抽送著，直到她顫抖地迎來第一次的高潮。但是，他並沒有結束的意思，換了個體位繼續，過人的體力和持久度，讓她驚訝又困惑。

她也是第一次遇到這種對象，在第三次高潮之後，她的感官變得鈍化了起來。心裡的變化從「天啊，怎麼那麼久」到「天啊，怎麼還沒結束」。難道這正是累積五年單身的實力嗎？

筋疲力盡之下，他終於射出了第一次。經過短暫時間的不反應期，他很快又再來一次。兩人共度的第一個夜晚，他幾乎整夜都讓自己停留在她的身體裡。

她睡眼惺忪地呢喃著：「你每次都這麼久嗎？有女生告訴過你，她累了嗎？」

他呵呵笑著：「會嗎？會累嗎？女生不是都很享受，想要很久嗎？」

她決定坦白告訴他：「太久也是很困擾的……」雖然不確定這件事和他的單身有沒有關係。

「是這樣啊？」他低聲吐出這句話，表情好像瞬間明白了什麼。

無論是個人外在、性格、家庭背景、學歷工作各方面，他看起來沒任何毛病，但床上的契合度恐怕得找到一個旗鼓相當的伴侶，否則就是得自己調整一下。「難怪有的女生明明看起來很開心，卻再也約不出來了。」他苦笑著。

「但妳很厲害耶！陪著我這麼多次……」這不知道算不算讚美的讚美，她笑著收了下來。

她嬌羞地說：「可能因為我也快一年沒有性生活了吧，難得可以享受一下……」

「喜歡嗎？除去太持久……這個缺點。」他有點困窘的表情，反倒讓她覺得可愛。

她點點頭：「喜歡。」

他們試著交往，嘗試剛剛好的性愛時間長度，每天都越來越幸福。

他也漸漸懂了，愛情是需要溝通的，並不是自以為是地給予，而是觀察對方的需要，給予最適切的對待。

到這裡找艾姬……

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