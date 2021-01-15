女生和女生：那一天，我們的吻很悠長

交出一張照片，證明自己是生理女。好幾次我都說謊，這是女性化的人的特質嗎，慣於說善意的謊；百分之九十九的時間，我都在跟直男打交道，活在異性戀的世界裡，為了和女生約會，我會騙她我很彎。其實我彎不下去，也直不起來。

糾結自己性向的時候，不知不覺就進入某個line群組，然後又和她跳出群組，在只有兩人的對話框裡聊天；她在新媒體公司做編輯和採訪，她也喜歡寫字，我們約好第一次見面要寫一封信給對方，先吃早午餐，再到貓空踏青，這種小浪漫，是不是很女同志？

約會結束，她問我要不要回她的租屋處。她家有貓，一看到我躲得遠遠，她說貓很怕生，給牠一點時間。她泡熱茶，我坐在床上等，貓躲在桌子下，我拿逗貓棒弄牠，牠就眼睛溜溜地盯著看，並沒有出來。

她說茶燙所以先放著，跟我一起坐在床邊。她一定靠我很近，我可以感覺到她的鼻息，心跳的速度，她突然握我的手，此刻她也會緊張嗎。我吻她，輕輕地碰一下而已，換她吻過來，深深親吻，她摟著我，我則捧著她的臉；她的臉比我小，身體瘦瘦的，高我一點點，頭髮很短，耳朵兩旁的髮剃得乾淨，我輕撫她的耳朵，在她耳邊低語，要她躺下。

她褪去我的衣服，自己則留著上衣和內褲，她說我抱起來很軟，但她的胸口則像銅牆鐵壁，今天的她還不想對我卸下來。我們的吻很綿長，她從嘴唇吻到胸口，親吻我的肚臍，側身親吻我的後背和臀部，把臉埋進我私處親吻。

我細細呻吟，在她起身吻我的時候摟緊她的肩膀。她的手指在濕潤的唇瓣上撫摸，她的手很冷，在伸進來的時候小小聲跟我道歉，是不是很冰，我說沒關係，但妳的臉頰看起來紅紅的，妳的臉一定很熱。

我貼著她的臉頰取暖，她的撫觸非常溫柔，讓我很敏感。高潮的時候我忍不住，害怕弄濕床單，她抓一條浴巾把我裹起來，伸手用力愛撫，我貼在她胸口喘息，抬頭吻她，她另一手抱緊我，讓我在她懷裡。

洗完澡打開浴室門，貓坐在門口等。喝茶的時候都涼了。她給我看她的書櫃，口味很分散，不像我偏食，就讀一些散文小說。要走之前貓已經可以讓我摸，我告訴她牠不如她說的怕生。牠希望妳下次再來，她告訴我。好，下次再見。

內衣的一角 – 黛西 Daidai