我把手覆蓋在她的大腿上之後，手機震動了一下，但沒理會是什麼訊息，就繼續沉浸在跟雅婷的相處中，雅婷把頭靠在我肩膀上，持續把我的手往她的私密處放，我是真的很緊張，畢竟我從來沒跟女生有過親密接觸…

「別緊張，我會帶領妳」雅婷在我耳邊輕語，這句話真的是甜蜜的毒藥。

我摸到了，我摸到她柔軟的私密處了！這是第一次摸到其他女生的身體。

輕輕的動，輕輕的上下撫摸，我的手指上下滑動著，雅婷舔了舔嘴唇，口乾舌燥的樣子，我的手指越來越濕，這應該也能代表她的興奮程度吧？

當她越來越興奮的時候，也開始撫摸起自己，還好我們周圍的座位都沒人，我就這樣看著她摸著自己的胸部，長大衣稍微能掩蓋住她裸露出來的乳房，暗暗的光線中，能看見她渾圓的胸部跟果乾大小的乳頭，我不禁一直深呼吸，不曉得自己是否能承受這樣的視覺刺激。

「我覺得，我快要高潮了，妳要幫我嗎？」

「恩恩」我示意的點點頭，並讓她拉著我的手指快速滑動她的私密處。

電影播放的空檔，還參雜著她微弱的喘息聲，我根本沒仔細看電影到底在播放什麼，看著她高潮過後癱軟的身子，竟讓我也有點興奮。

電影播畢之後，我們特地等到沒人之後才起身，雅婷看了我笑了笑，抽起兩張濕紙巾擦著坐墊，然後再吐吐舌頭，趕緊落荒而逃。

原來，這就是對同性做壞壞的事情的感覺。

回程的捷運，我才拿起手機看訊息，是Vic傳來的

「好好享受在電影院做壞事的感覺吧」

！？

原來，這是他的安排？

「所以這一切是你的安排嗎？」

「也不太算，應該說她自己也想這麼做」

我抱著很疑惑的心情，到他家等他下班，準備問個明白。

躺在他的床上，他的枕頭跟被子都有他的味道，好像他就在我身邊一樣，不知道過了幾個小時，依稀感覺他在親吻我的額頭，我以為是夢，揉揉眼睛仔細看，他正拔下黑框眼鏡，用著一雙大眼睛看著我。

「我熱水放好了，要一塊兒泡澡嗎？」

我點點頭的應允他，並隨著他的腳步，慢慢褪去身上的衣物，一塊進到浴缸裡。

「你今天幹嘛特地點蠟燭呢」我看著一旁三四個芳香蠟燭，有燈光，有香味，是個很完美的場景。

「女孩子不都喜歡這樣嗎？」他用沾了泡泡的手指點了我的鼻頭。

「你會一直都這麼寵我嗎？」我靠在他的胸膛上這樣問著。

「會啊，因為妳是我的」

「那你怎麼會答應我跟雅婷的事情呢」

「妳想要的，我都會盡力幫妳辦到，還是說現在也請她來一趟？哈哈哈」

「唉唷，想要享齊人之福嗎？」

「何樂而不為呢？」

「真的想３Ｐ是不是啊！！！」我皺起眉頭看他。

「沒有，我有妳就夠了；我會答應雅婷的事情，是因為想讓妳去做妳沒做過的事情，如果真的喜歡女生也不要緊，但我想，妳現在出現在這裡，大概是確定自己比較喜歡男生吧？」

「應該是吧！？現在我就只想待在你身邊」

「那等等，來場美好的性愛吧？」

《下週待續》

自慰成癮症(1)

自慰成癮症(2)

自慰成癮症(3)

自慰成癮症(4)

自慰成癮症(5)

自慰成癮症(6)

自慰成癮症(7)

自慰成癮症(8)

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