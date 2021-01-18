老公總是邊跟我愛愛邊看A片

欣西亞老師您好：看了您的性愛問題解答覺得很有趣。請問老公要看A片，而不是看我才能射出，這有解決的方法嗎？畢竟身為老婆，覺得老公要看螢幕裡的AV女優幻想才能發射，對我來說，內心感覺有些恥辱。

看到這則讀者來信，我認為問題的癥結點不是苦主老公必須看螢幕裡的AV女優幻想才能射精，而是他做得實在太、明、顯了！因此，要修正的是他的白目和不會做人，而不是邊跟老婆做愛邊意淫其他女人這檔事。

俗話說：戲法人人會變，各有巧妙不同。欣西亞說：性幻想人人都有，自有方法高低。

苦主老公用的是最幼幼班的手段，就是直接在視覺上給予刺激，進而引起大腦反應，再達到血脈噴發的目的，但性幻想之所以叫作性幻想，就是存在於腦海中香艷刺激的畫面，好比今天妳在捷運車廂內看見一個外型如同玄彬的歐巴，身穿針織衫卻透露出下面包裹住的緊實肌肉，妳忍不住幻想起他在房內將自己撲到，並且狠狠蹂躪、糟蹋、玩弄的各種情節，等到出站後，想完了底褲也濕了，或是男人對日本A片裡電車痴漢的故事心神嚮往，於是邊打手槍邊想著片子裡看過的劇情，夯著夯著就射出滿天星，這些都是性幻想的結果。

性幻想讓我們更能投入性愛，更加享受性愛，裡頭的故事鋪陳及人物設計不一定符合道德，也絕對尺度大開，亂倫劇、人獸交、老少配⋯等等都包括在內，就因為不受任何束縛，所以特別引人遐「想」，因此，如果你覺得另一半跟你做愛、在你體內衝刺的時候，腦子裡想的也全部都是你的人，那就好傻好天真，尤其是老夫老妻或穩定交往的情侶，要維持一定品質或一定頻率的性生活，在床上就更可能「幹著妳（你），想著她（他）」，女人男人都可能如此，對於心智成熟的大人來說，這是一種共識，也是一個不能說的秘密。所以國外知名兩性專家曾經為「如何維持兩性間的親密火花」提出六字箴言，就是建議讀者在和另一半做愛的時候，不停告訴自己：「她不是我老婆」或「他不是我老公」，還拍胸脯保證有效。

請苦主告訴老公：「我能理解你覺得邊看A片邊做愛比較刺激，但要看AV女優，請留給私下打手槍的獨處時光，如果真需要她們上場，牢牢記在腦子裡用記憶播放就好，畢竟是真槍實彈跟我做愛，請顧慮我的感受」。如果他不懂得何謂將心比心，那就以其人之道還治其人之身，他播A片，妳看韓劇，音量來比大聲，結果顯示歐巴愛的迫降竟然讓妳濕嗒嗒淹到「姑蘇城外金山寺，夜半叫聲到客船」（欣西亞亂改編的，原文並非如此XD）看他內心作何感想？

其實兩性關係就是要嘛！互相體諒；要嘛！互相傷害，看是要哪樣？伶祖罵都敢奉陪沒在怕。

有些男人是很遲鈍的，他不曉得自己行為會讓女人介意，所以才會一直踩線，請女人一定要誠懇說出自己的感受，口氣平和，無需指責，進行良好溝通，兩性關係才會順利磨合也走得長久。

網路藝人欣西亞和shane

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